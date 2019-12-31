В Совфеде оценили договоренность России и Украины по транзиту газа

Он подчеркнул, что оно необходимо и выгодно для обеих сторон.

Кроме того, сенатор выразил надежду на налаживание отношений между Москвой и Киевом.

"Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьезных политических вопросах", — пояснил Цеков.

По его словам, подписание контракта по транзиту газа может повлиять на нормализацию отношений двух стран.

Ранее Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа.

Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает получить за это время более семи миллиардов долларов. Также контракт подразумевает прокачку в первый год 65 миллиардов кубометров топлива, а в следующие четыре — по 40 миллиардов.