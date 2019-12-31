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https://ria.ru/20191231/1563040907.html
Сторонник ДНР: украинский суд игнорирует признания силовиков в пытках
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РИА Новости

Сторонник ДНР: украинский суд игнорирует признания силовиков в пытках

10:05 31.12.2019
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© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек – РИА Новости. Следственные органы Украины затягивали возбуждение уголовных дел в отношении украинских силовиков, признававших в суде, что пытали пленных сторонников Донецкой и Луганской народных республик, но движения по этим делам в украинских судах так и нет, рассказал РИА Новости освобожденный в ходе обмена сторонник ДНР Виктор Скрипник.
Он пояснил, что после того, как его и еще троих задержанных в следственном изоляторе посетили представители ООН и Международного Комитета Красного Креста, пытки и психологическое давление со стороны силовиков прекратилось.
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"Тогда мы решили активно защищаться, добиваясь справедливости. И вот тут все дело начало сыпаться, потому что на рассмотрении всего дела потерпевшие, либо как участники со стороны силовиков, они давали показания в зале суда. И мы, задавая вопросы, как на самом деле происходили события, так получилось, что они сознавались в своих собственных преступлениях. Те же командиры Национальной гвардии, которые там находились, и добровольческих батальонов", - рассказал собеседник агентства.
Скрипник отметил, что как только сторона обвинения уже не могла отрицать наличие состава преступления со стороны силовиков, рассмотрение дела начало затягиваться.
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"То есть перестали допрашивать свидетелей, перестали допрашивать более 40 человек, перестали допрашивать потерпевших, тоже около 20 с чем-то человек, по "невозможности их доставить", и так далее. И все, время начало тянуться из года в год просто переносом суда. Дело остановилось на мертвой точке, грубо говоря", - рассказал собеседник агентства.
Скрипник подчеркнул, что обращения по данному факту были направлены в прокуратуру, Государственное бюро расследований и в правозащитные ведомства.
© РИА Новости / Юрий ВойткевичДокументы по делу Виктора Скрипника
Документы по делу Виктора Скрипника
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Документы по делу Виктора Скрипника
"По поводу пыток есть действительное объяснение этого всего, и почему мы оказались в тюрьме. Мы решили это все доказать. Но, к сожалению, на каждое наше письмо приходило три отказа абсолютно разных, отписки, либо это какие-то переводящие с какой-то одной в другую службу письма. И даже с помощью апелляционных судов мы обязывали прокуратуру возбудить уголовные дела. Дела возбуждались, но без каких-либо допросов, опросов свидетелей, которые у нас есть, наших показаний. И дела опять закрывались. Якобы мы это надумали-придумали", - сказал он.
В ответе Скрипнику из территориального управления украинского Государственного бюро расследований по Краматорску, подписанному следователем Юлией Сидаш (копия есть в распоряжении РИА Новости), указывается: "Из содержания Вашего заявления не усматривается достаточных объективных данных, которые бы указывали на совершение сотрудниками Службы безопасности Украины и военного формирования "Азов" относительно Вас каких-либо противоправных действий, поскольку факт применения к Вам физического и психологического насилия ничем объективно не подтверждается, кроме Ваших слов, а потому в настоящее время основания для внесения соответствующих ведомостей в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Прим. ред.) отсутствуют".
© РИА Новости / Юрий ВойткевичДокументы по делу Виктора Скрипника
Документы по делу Виктора Скрипника
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Документы по делу Виктора Скрипника
Скрипник отметил, что он располагал доказательствами противоправных действий украинских силовиков, также были и свидетели, которые готовы дать показания.
Еще один похожий отказ пришел и из украинской прокуратуры по Донецкой области (копия есть в распоряжении РИА Новости). Однако Скрипник обжаловал отказ, а Октябрьский районный суд постановил удовлетворить жалобу на бездействие прокурора.
Кроме того, в решении следственного судьи районного суда Мариуполя О.Соловьева (копия есть в распоряжении агентства), говорится: "Обязать уполномоченное лицо прокуратуры Донецкой области неотложно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершенном уголовном правонарушении по заявлению Скрипника Виктора Александровича от 11.06.2018 по поводу незаконного физического воздействия и психологического давления, примененного к заявителю отдельными служащими полка НГ Украины "Азов".
© РИА Новости / Юрий ВойткевичДокументы по делу Виктора Скрипника
Документы по делу Виктора Скрипника
© РИА Новости / Юрий Войткевич
Документы по делу Виктора Скрипника
Тем не менее, никаких сведений о том, что делу дан дальнейший ход, у Скрипника до сих пор нет.
Первый за два года обмен между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками прошел 29 декабря в районе города Горловка в Донбассе. Среди участников обмена был и Скрипник, который вместе с Вячеславом Бирюковым, Александром Стельниковичем и Евгением Дружининым подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Их задержали ещё в августе 2014 года, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность. Четверым удалось добиться от киевских властей возбуждения уголовных дел по факту пыток, но никакого движения по этим делам в украинском суде до сих пор нет.
Читайте полный текст интервью Виктора Скрипника >>
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР, на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеВиктор СкрипникДНРВооруженные силы УкраиныВ мире
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