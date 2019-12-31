Сторонник ДНР: украинский суд игнорирует признания силовиков в пытках

ДОНЕЦК, 31 дек – РИА Новости. Следственные органы Следственные органы Украины затягивали возбуждение уголовных дел в отношении украинских силовиков, признававших в суде, что пытали пленных сторонников Донецкой и Луганской народных республик, но движения по этим делам в украинских судах так и нет, рассказал РИА Новости освобожденный в ходе обмена сторонник ДНР Виктор Скрипник.

Он пояснил, что после того, как его и еще троих задержанных в следственном изоляторе посетили представители ООН и Международного Комитета Красного Креста, пытки и психологическое давление со стороны силовиков прекратилось.

"Тогда мы решили активно защищаться, добиваясь справедливости. И вот тут все дело начало сыпаться, потому что на рассмотрении всего дела потерпевшие, либо как участники со стороны силовиков, они давали показания в зале суда. И мы, задавая вопросы, как на самом деле происходили события, так получилось, что они сознавались в своих собственных преступлениях. Те же командиры Национальной гвардии, которые там находились, и добровольческих батальонов", - рассказал собеседник агентства.

Скрипник отметил, что как только сторона обвинения уже не могла отрицать наличие состава преступления со стороны силовиков, рассмотрение дела начало затягиваться.

"То есть перестали допрашивать свидетелей, перестали допрашивать более 40 человек, перестали допрашивать потерпевших, тоже около 20 с чем-то человек, по "невозможности их доставить", и так далее. И все, время начало тянуться из года в год просто переносом суда. Дело остановилось на мертвой точке, грубо говоря", - рассказал собеседник агентства.

Скрипник подчеркнул, что обращения по данному факту были направлены в прокуратуру, Государственное бюро расследований и в правозащитные ведомства.

"По поводу пыток есть действительное объяснение этого всего, и почему мы оказались в тюрьме. Мы решили это все доказать. Но, к сожалению, на каждое наше письмо приходило три отказа абсолютно разных, отписки, либо это какие-то переводящие с какой-то одной в другую службу письма. И даже с помощью апелляционных судов мы обязывали прокуратуру возбудить уголовные дела. Дела возбуждались, но без каких-либо допросов, опросов свидетелей, которые у нас есть, наших показаний. И дела опять закрывались. Якобы мы это надумали-придумали", - сказал он.

В ответе Скрипнику из территориального управления украинского Государственного бюро расследований по Краматорску, подписанному следователем Юлией Сидаш (копия есть в распоряжении РИА Новости), указывается: "Из содержания Вашего заявления не усматривается достаточных объективных данных, которые бы указывали на совершение сотрудниками Службы безопасности Украины и военного формирования "Азов" относительно Вас каких-либо противоправных действий, поскольку факт применения к Вам физического и психологического насилия ничем объективно не подтверждается, кроме Ваших слов, а потому в настоящее время основания для внесения соответствующих ведомостей в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - Прим. ред.) отсутствуют".

Скрипник отметил, что он располагал доказательствами противоправных действий украинских силовиков, также были и свидетели, которые готовы дать показания.

Еще один похожий отказ пришел и из украинской прокуратуры по Донецкой области (копия есть в распоряжении РИА Новости). Однако Скрипник обжаловал отказ, а Октябрьский районный суд постановил удовлетворить жалобу на бездействие прокурора.

Кроме того, в решении следственного судьи районного суда Мариуполя О.Соловьева (копия есть в распоряжении агентства), говорится: "Обязать уполномоченное лицо прокуратуры Донецкой области неотложно, но не позднее 24 часов, внести в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершенном уголовном правонарушении по заявлению Скрипника Виктора Александровича от 11.06.2018 по поводу незаконного физического воздействия и психологического давления, примененного к заявителю отдельными служащими полка НГ Украины "Азов".

Тем не менее, никаких сведений о том, что делу дан дальнейший ход, у Скрипника до сих пор нет.