Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.
Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.
За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.
За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.
Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.
Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.
В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.
В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.
Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.
Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.
Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.
Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.
Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.
В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.
В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.
Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.
Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.
Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.
Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.