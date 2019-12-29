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2019-12-29T18:50+0300
https://ria.ru/20191229/1562995831.html
Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156299/57/1562995721_0:0:3194:1796_1036x0_80_0_0_4f77b8bfcb5e8d9534b41fdbf4a7fbd6.jpg
РИА Новости

Обмен пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом

18:50 29.12.2019
5149
В Донбассе 29 декабря завершился первый за два года обмен пленными между ополченцами и Киевом. Кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

Представители ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области, где должна произойти процедура обмена военнопленными
1 из 12

Обмен пленными между Киевом и ополченцами проводился близ КПП Майорск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР, на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
2 из 12

За процессом следили представители Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

Автомобили Красного креста на КПП, где должна произойти процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
3 из 12

Первой из сторон о завершении обмена заявила ЛНР, освободившая 25 пленных. Киев передал республике 63 человека.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
4 из 12

В рамках обмена ДНР получила 60 человек, украинская сторона — 52.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
5 из 12

Киев передал ополченцам пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых по делу о Евромайдане.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
6 из 12

Среди возвращенных украинской стороне лиц находились 12 военных.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
7 из 12

Около двадцати пленных отказались от участия в обмене.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

Родные встречают пленных, возвращенных украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
8 из 12

В списке переданных Луганску пленных находились в том числе граждане России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
9 из 12

Украина пообещала не возобновлять преследование освобождаемых людей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
10 из 12

Проведение обмена пленными в этом году было согласовано на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

 Представители ДНР и граждане Украины, удерживаемые на территории ДНР и ЛНР
11 из 12

Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора позитивно оценили итоги состоявшегося обмена пленными.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
12 из 12

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал возвращение пленных очередной победой Донбасса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛеонид ПасечникЛНРДНРДарья МорозоваДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФото
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