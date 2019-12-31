США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.

В ответ на просьбу прокомментировать фото, которое опубликовал Белый дом по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова, собеседница агентства призвала "понять нынешнюю американскую реальность", которая и в Госдепе, и в администрации президента лишилась "всего наносного с точки зрения протокольной деликатности".

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.

"Мне кажется, многое вернулось к временам Дикого Запада, о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план". Мария Захарова

По оценке представителя МИД, сегодня в США "все делается по-новому, упрощенно". Такой подход отражается в общении Трампа со СМИ: твиты пришли на смену интервью, традиции равного отношения к журналистам ушли в прошлое, отметила собеседница агентства.

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.

В целом дипломат охарактеризовала существующее отношение к символике и традициям как take it or leave it: нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, какие есть.