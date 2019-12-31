Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-31T14:07+0300
https://ria.ru/20191231/1563040484.html
США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова
https://cdn25.img.ria.ru/images/156094/26/1560942679_0:0:2694:1516_1036x0_80_0_0_89d91824b1159c485ff09fb7391d608b.jpg
РИА Новости

США "положили ноги на стол" мировой политики, заявила Захарова

09:52 31.12.2019 (обновлено: 14:07 31.12.2019)
60865
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала, как за последние годы изменилось поведение США во внешней политике.
В ответ на просьбу прокомментировать фото, которое опубликовал Белый дом по итогам визита в Вашингтон министра иностранных дел России Сергея Лаврова, собеседница агентства призвала "понять нынешнюю американскую реальность", которая и в Госдепе, и в администрации президента лишилась "всего наносного с точки зрения протокольной деликатности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
11 декабря 2019, 16:28
Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним. Такое расположение участников встречи на официальных кадрах нетипично в протокольной практике.

"Мне кажется, многое вернулось к временам Дикого Запада, о которых мы так много читали в средней школе. Сегодня мы видим, как традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности, в принципе в США ушла на совершенно второстепенный план".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире
Мария Захарова
По оценке представителя МИД, сегодня в США "все делается по-новому, упрощенно". Такой подход отражается в общении Трампа со СМИ: твиты пришли на смену интервью, традиции равного отношения к журналистам ушли в прошлое, отметила собеседница агентства.
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
В целом дипломат охарактеризовала существующее отношение к символике и традициям как take it or leave it: нравится — берите, не нравится — до свидания, мы такие, какие есть.
"Все заведено по принципу удобства. Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол", — подытожила Захарова.
Читайте полный текст интервью Марии Захаровой>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
21 декабря 2019, 17:25
Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией
541268918563
Обсудить 144
Мария ЗахароваДональд ТрампМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Для США привычная поза, а вот России пора бы выползти из под стола, а не тихо тявкать оттуда...
31 декабря 2019, 11:21
Vladidmir Kanygin
166811238
Нося прокладки фирмы проктер энд гэмбл её не смущает тот факт что это американская компания.
31 декабря 2019, 12:20
Сергей Кукин
8720218447
Рекомендуем
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Революция отменяется: "убийца русского газа" не справился
Джорджетт Мосбахер
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Джорджетт Мосбахер
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде
Базилика Святых Михаила и Флориана
Главный раввин Польши ответил на слова Путина о после
Президент России Владимир Путин (в центре) и первый Президент РФ Борис Ельцин (слева) на Красной площади на праздновании 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
"Мы и в сортире их замочим". Как Россия входила в новое тысячелетие
Пресс-центр Sputnik Эстония
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Жители Пекина в медицинских масках
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Российские солдаты во время боев с чеченскими повстанцами в Старопромысловском районе Грозного 21 января 2000 года
Расплата за 1994-й. Как брали Грозный во вторую чеченскую
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Певица Наргиз Закирова
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Премьер Греции заявил о завершении эпохи кризиса и демагогии
07:51В Приморье вандалы сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
07:46На Кубани начинают взимать курортный сбор еще в трех поселениях
07:41Император Японии в новогоднем послании пожелал всем людям мира
07:38Главы МИД Китая и России обменялись новогодними поздравлениями
07:36Вступили в силу требования оснащения самолетов для удобства инвалидов
07:32Москвичи с заболеваниями сердца смогут получать лекарства
07:26РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах участников и инвалидов ВОВ
07:24Увеличились социальные выплаты семьям с детьми и пожилым москвичам
07:22Пасечник: более 55 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
07:19Трамп обрушился на СМИ за сообщение о его игре в гольф
07:16В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
07:14Многоразовые электронные сигареты и вейпы стали подакцизными товарами
07:12Телевещателей обязали обеспечивать доступность продукции для инвалидов
07:07В России выросли ставки акцизов на крепкий алкоголь и пиво
07:04В России производители поднимают цены на автомобили
07:01В России вырос утилизационный сбор на автомобили
06:59В России вводится новая система винных акцизов
06:54В России выросли минимальные розничные цены на водку и коньяк
06:53В Москве "Дети войны" начнут получать ежемесячные выплаты
Лента новостейМолния