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Культура
2019-12-31T00:54+0300
https://ria.ru/20191231/1563035672.html
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
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РИА Новости

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

00:54 31.12.2019
31875
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью газете "Взгляд.ру" прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что "у артиста нет возраста".
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем". По его словам, примадонна "еле дышит, когда стоит на сцене".
Пригожин отметил, что "никто не вправе развенчивать певицу как личность".

"Для того чтобы говорить что-то о ней (Алла Пугачева. – Прим. ред.), нужно хоть что-то в этой жизни сделать", – заявил продюсер.

Он добавил, что не понимает людей, который пытаются обесценить настоящих артистов.

"Артист – человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – подчеркнул Пригожин.

В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Кроме того, в начале ноября Пугачева выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.
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КультураШоу-бизнесНиколай НосковИосиф ПригожинАлександр ЛукашенкоАлла ПугачеваМинскБелоруссияРоссияСофия Ротару
Популярные комментарии
Пусть сидит на пенсии и не рыпается на большие сцены, тогда и развенчивать её никто не будет. Раньше она была легендой, сейчас от неё осталась жалкая тень, и выглядит эта тень просто смешно. Она уже уходила со сцены лет 7 назад, собрала большие залы, нахапала много денег, клялась, что не вернется больше. Потом помирились с Эрнстом, её вернули в эфиры Первого канала и она снова решила хайпануть. И ведь находятся идиоты, которые отваливают по 30-40 штук за первые ряды, чтобы послушать скудные хрипы бабульки))
31 декабря, 01:56
General2810
2510104
Пригожин, ты глупости говоришь. Всё когда-то заканчивается. И время Великой Пугачёвой тоже прошло. Она своими выходами на сцену сама себя развенчивает. Где ты видел, чтобы великие спортсмены в её возрасте штурмовали олимпийские вершины? Если она хочет быть на публике, то могла бы вести какую нибудь музыкальную передачу на ТВ. А мы бы с удовольствием её смотрели. Но сцена для неё это в прошлом. И с этим надо смириться.
31 декабря, 04:07
Владислав Горбунов
910001
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