Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью газете "Взгляд.ру" прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что "у артиста нет возраста".
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем". По его словам, примадонна "еле дышит, когда стоит на сцене".
Пригожин отметил, что "никто не вправе развенчивать певицу как личность".
"Для того чтобы говорить что-то о ней (Алла Пугачева. – Прим. ред.), нужно хоть что-то в этой жизни сделать", – заявил продюсер.
Он добавил, что не понимает людей, который пытаются обесценить настоящих артистов.
"Артист – человек свободный, всегда был, есть и остается. Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – подчеркнул Пригожин.
В апреле уходящего года в Государственном Кремлевском дворце прошел первый за десять лет сольный концерт "Алла Пугачева. P.S.", который был приурочен к 70-летию артистки.
Кроме того, в начале ноября Пугачева выступила в Минске, где получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно презентуют иностранным лидерам.