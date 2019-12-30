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Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
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РИА Новости

Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой

22:15 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 дек - РИА Новости. Посольство России в Польше напомнило премьер-министру Матеушу Моравецкому об исторических фактах, предшествующих началу Второй мировой войны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. В минувшее воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении", а стал "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон". В своем заявлении Моравецкий фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.
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"В заявлении господина премьер-министра Республики Польша от 29 декабря ничего нового для нас нет. Главное внимание в нем сосредоточено на событиях после подписания 23 августа 1939 года договора о ненападении между СССР и Германией и на репрессиях в Советском Союзе", - говорится в распространенном заявлении российского посольства в Польше.
"Ничего не говорится о том, чему были посвящены высказывания президента России, которые вроде бы собирался опровергать господин премьер-министр (Польши Матеуш Моравецкий - ред.), - о политике умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили западные державы и Польша вместе с ними вплоть до 1939 года, о срыве - при активном участии Польши - усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы, о позорном мюнхенском сговоре, после которого Польша вместе с Германией захватывала чехословацкие земли, об антисемитских настроениях в довоенном руководстве Польши", - говорится в заявлении.
Посольство напомнило, что именно Красная армия смогла оказать "настоящее сопротивление немецкой военной машине".
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"Когда господин премьер-министр в контексте Второй мировой войны привычно ставит на одну доску "нацизм и коммунизм", гитлеровскую Германию и Советский Союз и пишет о "сопротивлении Польши и всей свободной и демократической сегодня Европы, вставшей на борьбу против двух тоталитаризмов", он забывает о том, что до нападения Германии на Советский Союз все европейские страны, подвергавшиеся немецкой агрессии, сопротивлялись от силы месяц-полтора, а настоящее сопротивление немецкая военная машина встретила только со стороны Красной армии, перемоловшей на советско-германском фронте три четверти гитлеровских дивизий, и это Советскому Союзу в решающей степени обязаны "страны свободной и демократической сегодня Европы", в том числе Польша, своим нынешним свободным существованием", - отметили в российской дипмиссии.
В российской дипмиссии отметили, что россияне никогда не примирятся со сносом памятников или попытками переписать историю.
"Господин премьер-министр совершенно прав в том, что "российский народ - это народ свободных людей". Именно поэтому мы никогда не примиримся с осквернением памяти наших предков, попытками перечеркнуть их подвиг, навязать нам однобокое, ущербное и лживое представление об истории нашей страны", - говорится в заявлении.
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Матеуш МоравецкийВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаГерманияРоссияСССРВаршаваВ мире
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