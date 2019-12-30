Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил , что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. В минувшее воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа не был "пактом о ненападении", а стал "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон". В своем заявлении Моравецкий фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

"В заявлении господина премьер-министра Республики Польша от 29 декабря ничего нового для нас нет. Главное внимание в нем сосредоточено на событиях после подписания 23 августа 1939 года договора о ненападении между СССР и Германией и на репрессиях в Советском Союзе", - говорится в распространенном заявлении российского посольства в Польше.

"Ничего не говорится о том, чему были посвящены высказывания президента России, которые вроде бы собирался опровергать господин премьер-министр (Польши Матеуш Моравецкий - ред.), - о политике умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили западные державы и Польша вместе с ними вплоть до 1939 года, о срыве - при активном участии Польши - усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы, о позорном мюнхенском сговоре, после которого Польша вместе с Германией захватывала чехословацкие земли, об антисемитских настроениях в довоенном руководстве Польши", - говорится в заявлении.

Посольство напомнило, что именно Красная армия смогла оказать "настоящее сопротивление немецкой военной машине".

"Когда господин премьер-министр в контексте Второй мировой войны привычно ставит на одну доску "нацизм и коммунизм", гитлеровскую Германию и Советский Союз и пишет о "сопротивлении Польши и всей свободной и демократической сегодня Европы, вставшей на борьбу против двух тоталитаризмов", он забывает о том, что до нападения Германии на Советский Союз все европейские страны, подвергавшиеся немецкой агрессии, сопротивлялись от силы месяц-полтора, а настоящее сопротивление немецкая военная машина встретила только со стороны Красной армии, перемоловшей на советско-германском фронте три четверти гитлеровских дивизий, и это Советскому Союзу в решающей степени обязаны "страны свободной и демократической сегодня Европы", в том числе Польша, своим нынешним свободным существованием", - отметили в российской дипмиссии.

В российской дипмиссии отметили, что россияне никогда не примирятся со сносом памятников или попытками переписать историю.