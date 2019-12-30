В "Казаэронавигации" отвергли версию Bek Air о катастрофе в Алма-Ате

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан

АЛМА-АТА, 30 дек – РИА Новости. Предположения руководства казахстанской авиакомпании Предположения руководства казахстанской авиакомпании Bek Air о том, что крушение ее самолета Fokker-100 могло произойти из-за так называемого спутного следа вылетевшего ранее с той же полосы более крупного самолета, не соответствует действительности, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было, говорится в сообщении республиканского госпредприятия "Казаэронавигация".

Руководство Bek Air в понедельник выразило мнение, что авария ее самолета могла произойти из-за воздушных завихрений (спутного следа) более крупного самолета Airbus, который, по информации компании, вылетел за минуту до этого с той же полосы.

"Казаэронавигация" не планировало комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании "Бек Эйр" по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее", - говорится в сообщении предприятия.

Воздушное судно Fokker-100, так же, как и взлетевшее перед ним воздушное судно Airbus А-321, имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн, и соответственно относятся к категории средних воздушных судов.

Согласно инструкции по организации обслуживания воздушного движения, минимальный временной интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет одну минуту. При этом интервалы, установленные в Казахстане, соответствуют общемировым требованиям и стандартам, во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов.

"Согласно материалам средств объективного контроля, временной интервал между взлетами данных воздушных судов составлял две минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было", - отмечается в сообщении "Казаэронавигация".