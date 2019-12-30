2019-12-30T14:02+0300
2019-12-30T14:02+0300
https://ria.ru/20191230/1563018157.html
Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
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РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге
поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщило ФСБ
РФ.
2019-12-30T14:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83179457&type=mp4
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Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге
поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщило ФСБ
РФ.
О ликвидации предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии американский президент Дональд Трамп объявил в октябре.
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.