Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*

Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге

Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщило ФСБ РФ.

О ликвидации предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии американский президент Дональд Трамп объявил в октябре.

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Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.