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2019-12-30T14:02+0300
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Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
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РИА Новости
Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщило ФСБ РФ.
2019-12-30T14:02+0300
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Подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге клялся в верности ИГ*

14:02 30.12.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Один из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Санкт-Петербурге поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*, сообщило ФСБ РФ.
О ликвидации предыдущего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии американский президент Дональд Трамп объявил в октябре.
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Задержанные, судя по данным спецслужбы, дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ФСБ РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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