Турфирма "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Туристская компания "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности, сообщается на сайте компании.
"ООО "Туристская компания Северная Венеция" сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в Департамент урегулирования убытков АО "Страховая компания ГАЙДЕ по адресу: Санкт-Петербург, улица Боровая, дом 47-Д", - говорится в сообщении.
Отмечается, что договор страхования ответственности туроператора был заключен 23 октября 2018 года.
Турфирма "Северная Венеция" ранее предлагала туры по России и автобусные экскурсии. Компания работала на рынке туристических услуг с 1996 года.
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