Турфирма "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности

"ООО "Туристская компания Северная Венеция" сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в Департамент урегулирования убытков АО "Страховая компания ГАЙДЕ по адресу: Санкт-Петербург, улица Боровая, дом 47-Д", - говорится в сообщении.