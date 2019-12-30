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Туризм
2019-12-30T13:52+0300
https://ria.ru/20191230/1563017411.html
Турфирма "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности
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РИА Новости

Турфирма "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности

13:45 30.12.2019 (обновлено: 13:52 30.12.2019)
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© Fotolia / UnclesamЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта
© Fotolia / Unclesam
Заграничные паспорта. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Туристская компания "Северная Венеция" объявила о приостановке деятельности, сообщается на сайте компании.

"ООО "Туристская компания Северная Венеция" сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в Департамент урегулирования убытков АО "Страховая компания ГАЙДЕ по адресу: Санкт-Петербург, улица Боровая, дом 47-Д", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договор страхования ответственности туроператора был заключен 23 октября 2018 года.
Турфирма "Северная Венеция" ранее предлагала туры по России и автобусные экскурсии. Компания работала на рынке туристических услуг с 1996 года.
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ТуризмСеверная ВенецияРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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