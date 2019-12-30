Мединский прокомментировал запрет концерта "Песни Победы" в Вильнюсе

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэру Мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, который не разрешил проведение концерта "Песни Победы" весной 2020 года из-за "российской пропаганды", стоит изучить новейшую историю, прежде чем выступать с политическими декламациями, считает министр культуры РФ Владимир Мединский

Ранее Шимашюс сообщил в Facebook, что бесплатный концерт "Песни Победы", участие в котором должны были принять Soprano и "Хор Турецкого", не состоится в столице Литвы весной 2020 года (год 75-летия Победы), поскольку руководство города усмотрело в этом "российскую пропаганду". Шимашюс также написал, что "свободному Вильнюсу" не нужна советская символика, к которой жители не испытывают "никакой ностальгии".

"Есть нюанс. Ведь даже в экзотических воззрениях на историю надо придерживаться хоть какой-то последовательности. Ибо если итоги Второй мировой "политически ошибочны", если СССР не победитель и освободитель, а "агрессор" и "поджигатель", – то… чего собственно Вы, гражданин мэр, раскомандовались в чужом городе? Ибо тогда – надо вам вернуть "старый польский Вильно" Польше. Ведь нынешняя территория Литвы вместе со столицей – это прямой результат дипломатических и военных побед Советского Союза. Более того, Литва – крупнейший в Европе выгодоприобретатель от этих побед... Посему, уж кому-кому, а мэру славного Вильнюса точно надо заглянуть в учебник новейшей истории, прежде чем выступать с политическими декламациями", - написал Мединский в своей колонке, опубликованной на сайте ria.ru.

Он напомнил, что Литва в 1941 году стала "жертвой гитлеровской агрессии", жертвами оккупации за три года стали около 700 тысяч человек, из них более половины – граждане Литвы, остальные – военнопленные. Десятки тысяч литовцев были угнаны на принудительные работы в Германию. Уничтожено 96% из примерно 250 тысяч проживавших в Литве евреев. Сожжено дотла 26 деревень, разрушено 80 тысяч зданий, угнан в Германию весь подвижной железнодорожный состав.

"То, что масштабные планы нацистов не реализовались в полном объеме, то, что литовский народ вообще все еще существует, – непосредственная и абсолютная заслуга Красной Армии. За освобождение Литвы положили свои жизни 80 600 советских солдат и офицеров... То, что мэр Вильнюса сегодня называет "элементами гибридной войны" – георгиевские ленточки и Знамя Победы над Берлином, – это тоже наша общая история и культура", - пояснил министр.