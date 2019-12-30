Сеанс национального самоунижения: к запрету концерта в Вильнюсе

Но нашелся живой реликт из известной сказки — в лице мэра Вильнюса, который пишет, мол, "этот пропагандистский концерт имеет наглость показывать на фоне (заднике сцены, очевидно?) виды <…> когда советские солдаты в оккупированном (ох… писал бы уж "зверски захваченном русскими у безвинно пострадавшего господина Гитлера Адольфа") Берлине водружают флаг Советского Союза".
Напомню мэру, что Красная армия — освободительница Литвы, чью "звездочку на пилотке" он назвал уголовно наказуемым символом "кремлевский пропаганды", — это не только русские, украинцы, татары, казахи и так далее. Но еще и геройская 16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия (литовское национальное соединение, сформированное в 1942 году). Это еще целых 92 партизанских отряда, подчиненных "просоветскому" Штабу партизанского движения Литвы под руководством Антанаса Снечкуса.