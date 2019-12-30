В Кремле оценили сотрудничество с США по предотвращению терактов

"Вы же видите сообщение, сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, была ли эта информация от коллег из США "уникальной" для российских спецслужб.