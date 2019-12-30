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В Кремле оценили сотрудничество с США по предотвращению терактов
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РИА Новости

В Кремле оценили сотрудничество с США по предотвращению терактов

13:13 30.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предотвращение теракта в Петербурге более чем красноречиво говорит о результативности сотрудничества спецслужб России и США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Как ранее объявили в ФСБ, преступление пресекли благодаря информации от коллег из США. Теракт должен был произойти в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
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"Вы же видите сообщение, сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, была ли эта информация от коллег из США "уникальной" для российских спецслужб.
Пресс-секретарь пояснил, что информация о подозреваемых была передана американскими спецслужбами в Россию по каналам спецслужб.
Ранее президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за эту информацию, переданную по линии спецслужб.
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Дональд ТрампФСБ РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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