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ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге
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РИА Новости

ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге

19:30 29.12.2019 (обновлено: 20:45 29.12.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ в пятницу задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.
Информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 18:48
В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
СК возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".
Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в других людных местах города.
В Москве арестовали пять боевиков группировки Исламское государство*
13 декабря, 15:37
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве
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ФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, откуда спецслужбы США знают о терактах в России? А наш КГБ не знает! Почему так? Такое ощущение, что подстава какая.
29 декабря, 19:40
Андрей
55691049
Запретить на Новый год собираться в группы больше 3-х человек (жывотные не в счёт)
29 декабря, 20:00
Щирий
131000872
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