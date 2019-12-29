ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге

В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин

В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин

СК возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в других людных местах города.