Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ

В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.

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Уголовное дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической организации".

В ФСБ сообщили, что выйти на след террористов удалось благодаря информации, полученной от спецслужб США.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского президента Дональда Трампа за эти данные.

На видео, которое распространила ФСБ, показано, как один из задержанных поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*.

Этот человек с закрытым лицом на черном фоне на арабском языке с русским акцентом произносит: "Я присягаю правоверному Абу Бакеру аль-Хусейни аль-Курейши во имя каждого погибшего".

Ожидается, что сегодня задержанным изберут меру пресечения.