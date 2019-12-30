Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T14:59+0300
https://ria.ru/20191230/1563008413.html
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
https://cdn24.img.ria.ru/images/156301/03/1563010374_0:0:1157:651_1036x0_80_0_0_1815493e8848a694239881fa42fc1f7f.jpg
РИА Новости

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

11:10 30.12.2019 (обновлено: 14:59 30.12.2019)
161321
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
Уголовное дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической организации".
В ФСБ сообщили, что выйти на след террористов удалось благодаря информации, полученной от спецслужб США.
Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского президента Дональда Трампа за эти данные.
На видео, которое распространила ФСБ, показано, как один из задержанных поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*.
Этот человек с закрытым лицом на черном фоне на арабском языке с русским акцентом произносит: "Я присягаю правоверному Абу Бакеру аль-Хусейни аль-Курейши во имя каждого погибшего".
Ожидается, что сегодня задержанным изберут меру пресечения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 18:48
В России с начала года предотвратили 33 теракта, заявил Путин
58930143942
Обсудить 39
ФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Если это правда, то хорошо. Но что-то я уже не очень доверяю таким новостям. Не исключаю варианта, что это новость для виду сделана. ФСБ работает, мы в безопасности.
30 декабря, 12:33
Рашер Клэш
730140141
Ну не знаю... видать это запугивание со стороны сотр. ФСБ, закидали стаканчиками задержанных.)
30 декабря, 11:14
Vozač Spremnika
438112155
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Режиссер Виктор Рыжаков
Виктор Рыжаков стал новым худруком "Современника"
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Алена Водонаева
Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Елена Батурина
Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска
Рождественский базар на Ратушной площади Таллина
В Эстонии разгорелся скандал из-за фото темнокожих детей в детсаду
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
В РВИО оценили высказывания премьера Польши и президента Литвы о войне
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния