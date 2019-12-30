Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что у подозреваемых изъяли улики, подтверждающие обвинение.
Уголовное дело открыли по статье "Участие в деятельности террористической организации".
В ФСБ сообщили, что выйти на след террористов удалось благодаря информации, полученной от спецслужб США.
Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил американского президента Дональда Трампа за эти данные.
На видео, которое распространила ФСБ, показано, как один из задержанных поклялся в верности новому эмиру международной террористической организации "Исламское государство"*.
Этот человек с закрытым лицом на черном фоне на арабском языке с русским акцентом произносит: "Я присягаю правоверному Абу Бакеру аль-Хусейни аль-Курейши во имя каждого погибшего".
Ожидается, что сегодня задержанным изберут меру пресечения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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