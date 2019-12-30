Власти исключили метеоусловия из причин авиакатастрофы под Алма-Атой

АЛМА-АТА, 30 дек — РИА Новости. Власти Казахстана не рассматривают погодные условия в качестве возможных причин Власти Казахстана не рассматривают погодные условия в качестве возможных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой , сообщил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр.

"Была летная погода, сцепление на полосе было также нормальным", — пояснил он.

Некоторые авиаторы склоняются к версии, что это была ошибка экипажа, другие полагают, что дело в технической неисправности, сказал Скляр.

В целом он призвал воздержаться от обсуждения до расшифровки черных ящиков, которые "дадут объективную картину случившегося".

Ранее глава МВД Ерлан Тургумбаев сказал, что следствие рассматривает три версии — ошибку пилотов или навигационных служб, а также технические неполадки.