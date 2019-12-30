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2019-12-30T11:01+0300
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
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РИА Новости

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

07:50 30.12.2019 (обновлено: 11:01 30.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК/МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов". Об этом сами задержанные и их адвокат рассказали в новом расследовании РИА Новости.
Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин подозревались Киевом в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года.
Четверку, которая, по версии Киева, входила в группу Олега Недавнего с позывным "Мангуст", задержали в августе 2014-го, однако за пять лет судебного следствия украинским властям так и не удалось доказать их виновность.
За это время подозреваемым пришлось пройти пытки, с помощью которых следователи СБУ и батальон "Азов" пытались выбить признательные показания.
"Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. "Буцали", короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация", — рассказал РИА Новости о своих несчастьях Бирюков.
Скрипник Виктор (слева) и Стельникович Александр в зале суда
Вчера, 08:00Специальный репортаж
Ополченцы ждали суда пять лет и добились от Киева дел по фактам пыток
Экзекуции, по его словам, происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где Бирюков провел десять дней. "Каждую ночь приезжал батальон "Азов" в СБУ. Приходили к нам "в гости" — поиздеваться", — говорит ополченец.
Его товарищ по несчастью Александр Стельникович прошел еще и печально знаменитую нелегальную тюрьму в аэропорту Мариуполя, которую пленные и их истязатели цинично называли "библиотекой" — о ней и других тайных тюрьмах СБУ РИА Новости рассказывало в серии расследований в июле уходящего года.
"Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом "в легальную" оформлять. Людей там много замордовали", — вспоминает Стельникович. По его словам, издевательствам подвергались и знакомые ополченцев, из которых выбивали нужные свидетельские показания.
Молодым людям удалось добиться возбуждения дел. Следственное управление прокуратуры Донецкой области начало досудебное расследование по уголовным производствам № 42015050000000694 от 11.12.2015 и 42018051120000163 (дата не указана). Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.
Накануне состоялся обмен пленными по формуле "всех на всех". Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс передал Киеву 76 человек.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной между поселками Майорск и Горловкой в Донецкой области. Архивное фото
29 декабря, 08:00
"Куда делся обвиняемый?" Закулисье обмена пленными на Украине
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Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеБатальон "Азов"Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныДонецк (Донецкая область)Украина
Популярные комментарии
Что ещё можно ожидать от фашистов
30 декабря, 08:34
Петя Иванов
18600302
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Петя Иванов
14400112
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