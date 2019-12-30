В больницах остаются 46 пострадавших в крушении самолета в Алма-Ате

В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
"За прошедшие сутки у нас трое выписались, таким образом, сегодня у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения. То есть их жизни ничего не угрожает, однако требуется соответствующая качественное лечение", — сказал Биртанов в понедельник журналистам в Нур-Султане.
Среди взрослых пациентов, по его словам, есть пациенты в тяжелом состоянии.
"По взрослым есть тяжелые больные. У нас в реанимации семь человек находятся в четвертой городской больнице, и двое — в Алматинской областной клинической больнице. В том числе один пациент внушает опасения… Он переведен на искусственную вентиляцию легких", — сказал министр.
Отвечая на вопрос о состоянии второго пилота, выжившего при крушении, глава Минздрава сказал, что он по-прежнему находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.