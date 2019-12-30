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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-30T07:52+0300
https://ria.ru/20191230/1563003053.html
В больницах остаются 46 пострадавших в крушении самолета в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/79/1562927928_0:1194:2048:2346_1036x0_80_0_0_e6687eeeac3769e83f057cb21860b85f.jpg
РИА Новости

В больницах остаются 46 пострадавших в крушении самолета в Алма-Ате

07:26 30.12.2019 (обновлено: 07:52 30.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 30 дек — РИА Новости. В медицинских учреждениях остаются 46 человек, пострадавших в крушении самолета близ Алма-Аты, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.
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"За прошедшие сутки у нас трое выписались, таким образом, сегодня у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения. То есть их жизни ничего не угрожает, однако требуется соответствующая качественное лечение", — сказал Биртанов в понедельник журналистам в Нур-Султане.
Среди взрослых пациентов, по его словам, есть пациенты в тяжелом состоянии.
"По взрослым есть тяжелые больные. У нас в реанимации семь человек находятся в четвертой городской больнице, и двое — в Алматинской областной клинической больнице. В том числе один пациент внушает опасения… Он переведен на искусственную вентиляцию легких", — сказал министр.
Отвечая на вопрос о состоянии второго пилота, выжившего при крушении, глава Минздрава сказал, что он по-прежнему находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
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Крушение самолета в Алма-АтеАлма-АтаКазахстан
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