В больницах остаются 46 пострадавших в крушении самолета в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 30 дек — РИА Новости. В медицинских учреждениях остаются 46 человек, пострадавших в В медицинских учреждениях остаются 46 человек, пострадавших в крушении самолета близ Алма-Аты , сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

В пятницу самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране был объявлен общенациональный траур.

"За прошедшие сутки у нас трое выписались, таким образом, сегодня у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения. То есть их жизни ничего не угрожает, однако требуется соответствующая качественное лечение", — сказал Биртанов в понедельник журналистам в Нур-Султане.

Среди взрослых пациентов, по его словам, есть пациенты в тяжелом состоянии.

"По взрослым есть тяжелые больные. У нас в реанимации семь человек находятся в четвертой городской больнице, и двое — в Алматинской областной клинической больнице. В том числе один пациент внушает опасения… Он переведен на искусственную вентиляцию легких", — сказал министр.