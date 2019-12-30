В ЕАО началась эвакуация детсадов после сообщений о "минировании"

"Сегодня на электронную почту детских садов № 16, 21, 24, 37, 44 и 48 Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. О происшествии заведующие сообщили экстренным службам города. В настоящее время идет эвакуация детей в соседние административные здания", - говорится в сообщении.

Представитель мэрии сообщил РИА Новости, что анонимные сообщения также поступили в несколько медицинских учреждений - центр по борьбе со СПИД, детскую больницу, психоневрологический интернат и физкультурный диспансер.

В декабре этого года детские сады региона уже эвакуировали из-за сообщений об опасности. Все они оказались ложными. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.