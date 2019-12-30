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В ЕАО началась эвакуация детсадов после сообщений о "минировании"
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РИА Новости

В ЕАО началась эвакуация детсадов после сообщений о "минировании"

05:43 30.12.2019 (обновлено: 06:14 30.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Эвакуация шести детских садов началась в Биробиджане Еврейской автономной области после сообщений о "минировании", сообщает в понедельник мэрия Биробиджана.
"Сегодня на электронную почту детских садов № 16, 21, 24, 37, 44 и 48 Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. О происшествии заведующие сообщили экстренным службам города. В настоящее время идет эвакуация детей в соседние административные здания", - говорится в сообщении.
Представитель мэрии сообщил РИА Новости, что анонимные сообщения также поступили в несколько медицинских учреждений - центр по борьбе со СПИД, детскую больницу, психоневрологический интернат и физкультурный диспансер.
Ранее сообщалось об эвакуациях в соседнем Хабаровском крае. В Хабаровске эвакуированы 12 детсадов и мэрия, в Комсомольске-на-Амуре – семь детсадов, два почтовых отделения и здание Главпочтамта.
В декабре этого года детские сады региона уже эвакуировали из-за сообщений об опасности. Все они оказались ложными. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.
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