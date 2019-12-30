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В Хабаровске эвакуировали мэрию и 12 детсадов из-за "минирования"
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РИА Новости

В Хабаровске эвакуировали мэрию и 12 детсадов из-за "минирования"

05:18 30.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Двенадцать детских садов, а также здание мэрии эвакуировали в понедельник в Хабаровске после поступления сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА новости представитель мэрии.
"На 11.30 (4.30 мск) понедельника поступили сообщения о минировании 12 детских садов и здания мэрии. Все эвакуированы, работают экстренные службы", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что все эвакуированные дети переведены в соседние школы и административные здания.
Полиция
27 декабря, 15:55
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ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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