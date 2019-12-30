В Хабаровске эвакуировали мэрию и 12 детсадов из-за "минирования"

ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Двенадцать детских садов, а также здание мэрии эвакуировали в понедельник в Хабаровске после поступления сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА новости представитель мэрии.
"На 11.30 (4.30 мск) понедельника поступили сообщения о минировании 12 детских садов и здания мэрии. Все эвакуированы, работают экстренные службы", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что все эвакуированные дети переведены в соседние школы и административные здания.
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