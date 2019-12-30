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В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детсады и почту из-за "минирования"
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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детсады и почту из-за "минирования"

05:30 30.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 30 дек - РИА Новости. Детские сады и почтовые отделения эвакуируют в понедельник в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Утром в понедельник поступили сообщения о минировании семи детских садов, двух почтовых отделений и здания Главпочтамта. Все эвакуированы. Здания проверяют", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что из-за сообщений об опасности в Хабаровске также эвакуированы 12 детсадов и мэрия.
В декабре этого года детские сады региона уже эвакуировали из-за сообщений об опасности. Все они оказались ложными. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.
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