Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Телеведущая выступила против запрета абортов и посоветовала своим поклонникам не заводить ребенка "из одного только желания". На это Охлобыстин ответил резкой критикой в адрес Водонаевой, назвав ее "еще одной проституткой".
"Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", — сказал он.
Оппонентка, в свою очередь, возмутилась оскорблением со стороны Охлобыстина. Она сравнила его действия с поступками "настоящего быдла" и предположила, что актер прибегнул к грубым словам, поскольку не мог привести аргументы в защиту своей позиции.