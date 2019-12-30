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Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
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РИА Новости

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

04:04 30.12.2019 (обновлено: 14:56 30.12.2019)
248003
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин разместил новый пост во "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Телеведущая выступила против запрета абортов и посоветовала своим поклонникам не заводить ребенка "из одного только желания". На это Охлобыстин ответил резкой критикой в адрес Водонаевой, назвав ее "еще одной проституткой".
"Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", — сказал он.
Оппонентка, в свою очередь, возмутилась оскорблением со стороны Охлобыстина. Она сравнила его действия с поступками "настоящего быдла" и предположила, что актер прибегнул к грубым словам, поскольку не мог привести аргументы в защиту своей позиции.
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Алена ВодонаеваШоу-бизнесИван ОхлобыстинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Молодца, Охлобыстин!
30 декабря, 06:34
eldeckel
374710014
А кто она такая .. вышла из подворотни .. и куда пришла .. в дом -2 .. это там элита рождается ? Люди вы ни чего не перепутали .. это же бардель элитный .. так и пишите
30 декабря, 07:22
Татьяна Калашникова
32921003
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