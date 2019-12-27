Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
Комментируя заявление Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Его также возмутило то, что Водонаева применила в отношении России оборот "это государство".
"Ишь ты — "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", — написал актер во "ВКонтакте".