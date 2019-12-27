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Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
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РИА Новости

Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"

22:03 27.12.2019 (обновлено: 22:04 27.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".
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Комментируя заявление Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Его также возмутило то, что Водонаева применила в отношении России оборот "это государство".
"Ишь ты — "этому" государству! Хай катятся в "то" государство и хоть на собаках женятся", — написал актер во "ВКонтакте".
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Алена ВодонаеваШоу-бизнесИван ОхлобыстинОбщество
Популярные комментарии
Все она сказала правильно.
27 декабря, 23:43
freizdorf
2384137210
Каждому свое. Не телеведущей без серьезных заслуг учить людей жить, но и не бывшему попу актеришке... Для многих дети это единственная радость в жизни. Я вырос в очень небогатой семье и не стал от этого меньше человеком. Но в чем есть смысл - это в ответственности. Заводить 4-5-6 детей без нормальной крыши над головой, когда и самим жрать нечего... Это право каждого, но считать этих людей героями. Неумны они для героев, и больно безжалостны к собственным детям. Но в конце концов каждый решает сам. Я против запрета абортов, но против и имущественного ценза и разрешения на детей. Без советчиков разберемся. Еще нам не указывали можно ли детей рожать... Что попы что либералы.
27 декабря, 23:57
Олег Хацуков
134134342
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