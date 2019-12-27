Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"

Ранее в инстаграме она написала, что "презирает" семьи, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Она выступила против запрета абортов и посоветовала своим подписчицам не заводить ребенка, "исходя из одного только желания".