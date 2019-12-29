Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"

В пятницу артист предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает "живущие в нищете" семьи, и призвавшей россиян "не рожать рабов".

Водонаева заявила, что Охлобыстин ведет себя "как типичное быдло". По ее мнению, актер перешел к оскорблениям, потому что не смог привести аргументы в защиту своей позиции.