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Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"
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РИА Новости

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"

17:40 29.12.2019 (обновлено: 19:10 29.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Телеведущая и модель Алена Водонаева упрекнула актера Ивана Охлобыстина в бескультурье.
В пятницу артист предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает "живущие в нищете" семьи, и призвавшей россиян "не рожать рабов".
"Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь?" — написала модель в инстаграме.
Водонаева заявила, что Охлобыстин ведет себя "как типичное быдло". По ее мнению, актер перешел к оскорблениям, потому что не смог привести аргументы в защиту своей позиции.
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Алена ВодонаеваШоу-бизнесИван ОхлобыстинРоссия
Популярные комментарии
Иванушка, действительно, не отягощён аналитическим складом ума)
29 декабря, 17:53
ODOR SCROTUM
2593025204
ну, Охлобустина тоже как-то можно понять-барин нуждается в большом количестве молодых холопов
29 декабря, 17:47
ODOR SCROTUM
2178236189
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