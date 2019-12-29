Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов "не рожать рабов"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Телеведущая и модель Алена Водонаева упрекнула актера Ивана Охлобыстина в бескультурье.
В пятницу артист предложил телеканалам ввести "определенный ценз" на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от "дам с пониженной социальной ответственностью". Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает "живущие в нищете" семьи, и призвавшей россиян "не рожать рабов".
"Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о "рабах государства" справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь?" — написала модель в инстаграме.
Водонаева заявила, что Охлобыстин ведет себя "как типичное быдло". По ее мнению, актер перешел к оскорблениям, потому что не смог привести аргументы в защиту своей позиции.