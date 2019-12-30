Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва даст "комплексный и интересный" ответ на действия против журналистов Sputnik Эстония, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, в России понимают, "какое влияние Лондон оказывает в медийной сфере на Эстонию".
"Журналистские объединения Эстонии находятся в каком-то странном взаимодействии с теми структурами, которые финансируются из Британии и готовят доклады на предмет того, как противостоять российской информационной угрозе. <...> Нужно понимать, откуда ветер дует, и ветер дует бесконечно с Туманного Альбиона", — пояснила Захарова.
Угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — международным информационным агентством "Россия сегодня".
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Свои действия Таллин обосновал санкциями, введенными Евросоюзом 17 марта 2014 года против некоторых физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет учтено для принятия симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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#СпутникСила
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский ранее запустил флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. Символом акции #СпутникСила стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.
К акции уже присоединились член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.