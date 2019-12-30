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Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова
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РИА Новости

Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова

03:29 30.12.2019 (обновлено: 09:15 30.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши — это попытка Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломата пригласили в МИД Польши после того, как Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском, назвав его "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку тот поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Представитель МИД отметила, что вызов российского посла является "дипломатической рутиной, а не каким-то кульминационным событием в дипломатической жизни".

"Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем". И расставить соответствующие акценты", — рассказала Захарова.

По ее словам, Россия остается приверженной итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и закреплению Нюрнбергским трибуналом.
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Андреев рассказал, что беседовал с директором восточного департамента. Он добавил, что разговор был "жестким, но вполне корректным" — каждая из сторон излагала свою позицию.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал пакт Молотова — Риббентропа военным союзом. Он заявил, что это соглашение "не было пактом о ненападении", и добавил, что "ответственность за начало Второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР".
По мнению Моравецкого, подписание пакта стало "прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон".
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Матеуш МоравецкийВладимир Соловьев (телеведущий)Сергей Андреев (дипломат)Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаВ мире
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