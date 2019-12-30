Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова

"Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем". И расставить соответствующие акценты", — рассказала Захарова.