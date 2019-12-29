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2019-12-29T14:45+0300
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Посол рассказал о "различных взглядах на историю" у России и Польши
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РИА Новости

Посол рассказал о "различных взглядах на историю" у России и Польши

14:45 29.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 дек – РИА Новости. Польша и Россия имеют слишком разное видение общей истории, и в нынешних условиях невозможно предполагать, что их позиции сблизятся, заявил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев, рассказав о ситуации с дискуссией на тему предпосылок ко Второй мировой войне .
В конце уходящей недели он был приглашен в МИД Польши после того как президент России Владимир Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".

Оценки президента не по нраву Варшаве

"Меня пригласили для того, чтобы поговорить о выступлениях президента Российской Федерации за последнюю неделю по вопросам истории начала Второй мировой войны и роли, которую Польша в тот период сыграла. Оценки, которые дал президент Российской Федерации, естественно, не понравились нашим польским коллегам, нашим оппонентам, поэтому на этой беседе директор восточного департамента (МИД Польши), господин (Ян) Хофмокль постарался изложить польские контраргументы", - рассказал глава российского диппредставительства.
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Андреев отметил, что у российской стороны хватает аргументов в подтверждение своей позиции. "Естественно, нам тоже было со своей стороны что сказать в подкрепление нашей точки зрения, поэтому беседа получилась достаточно жесткой временами, но вместе с тем корректной", - сказал он.

Слишком разные позиции

Российский посол признался, что не может сказать, что после данного разговора позиции сторон сблизились.
"Но, наверное, это и невозможно в нынешних условиях. У нас слишком разное видение нашей общей истории, в частности такого сложного и противоречивого периода как канун и период Второй мировой войны, ее итоги. Поэтому в настоящее время можем сказать, что наши позиции резко отличаются друг от друга", - признал он.
При этом польская сторона не стала вручать послу ноту протеста. "Это был обмен мнениями, позициями, аргументами. Формальной какой-то ноты протеста мне не вручали. Речи о каких-то практических действиях с польской стороны не было", - пояснил собеседник агентства.
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История началась не в 1939-м

Посол рассказал, что в отношении темы начала Второй мировой войны польская сторона стремится сосредоточить главное внимание на подписании договора о ненападении между Советским союзом и Германией 29 августа 1939 года, так называемом пакте Молотова-Риббентропа. "С точки зрения польской историографии, именно это событие стало прологом к началу Второй мировой войны, чуть ли не сигналом к ее началу", - сказал Андреев.
"При этом, естественно забывают о том, что на этом история не начинается и что был Версальский договор, который создал питательную среду для немецкого реваншизма, были 30-е годы после того, как в Германии Гитлер пришел к власти и когда западные державы и Польша в том числе проводили политику умиротворения по отношению к Гитлеру, имея ввиду направить германскую агрессию на восток, на Советский союз", - отметил он.
"Был позорный мюнхенский сговор. В самой конференции Польша не участвовала, но как показал, наш президент, выступая на саммите СНГ, фактически Польшу на мюнхенской конференции, ее интересы, представлял Гитлер, о чем он потом и говорил польским руководителям на последующих встречах. Так что договор о ненападении между СССР и Германией в августе 1939 года – это был далеко не первый акт предвоенной драмы и далеко никакой не решающий", - добавил дипломат.
"Поэтому тезис, который сейчас гуляет по различным западным документам о якобы равной ответственности гитлеровской Германии и Советского союза за начало Второй мировой войны совершенно не состоятелен", - сделал вывод Андреев.
"Это просто фальсификация истории, ее искажение и попытка затушевать ответственность западных государств в том, что в конечном счете не удалось создать систему коллективной безопасности, коллективного отпора гитлеровской агрессии в пользу которой, этой системы, долго работал Советский союз, советская дипломатия и которую во многом не удалось создать именно из-за того, что ей всячески сопротивлялась тогдашняя предвоенная Польша", - отметил он.
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"Чем это для Польши окончилось – известно – ее катастрофой в сентябре 1939 года", - заключил собеседник агентства.

Обострение в канун 75-летия Победы

Глава российской дипмиссии отмечает, что не случайно обострение полемики вокруг этих вопросов пришлось именно на нынешнее время, когда приближается 75-летите Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Именно на подрыв памяти об этой победе и направлены всяческие инсинуации вокруг истории Второй мировой войны. В Польше уже давно и целенаправленно предпринимаются попытки отрицать решающую роль Советского союза, Красной армии в спасении, по сути дела, Польши, которой была уготована гитлеровским руководством, так называемым генеральным планом "Ост", очень незавидная судьба", - сказал он.
То, что Польша сегодня существует, а польский народ живет на своей земле, по словам российского дипломата, "это прямое следствие нашей победы". "И поскольку этот факт отрицать сложно, его пытаются затушевать, извратить, прикрыть рассуждениями о том, что Советский союз несет ответственность за начало Второй мировой войны", - добавил Андреев.
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Он напомнил, что в Польше уже несколько лет ведется настоящая война с памятниками советским воинам - освободителям. "Полякам внушается тезис, что им нужно избавляться от так называемого ложного чувства благодарности по отношению к Советскому союзу и Красной армии. К сожалению, это все составные части одной большой картины, и имя этой картине - извращение исторической правды", - указал собеседник агентства.
"Нам с этим мириться ни в коем случае нельзя. Это наша история. Это наш долг перед нашими предками. Это, в конце концов, важнейшая составная часть нашего национального самосознания", - заключил Андреев.
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Обсудить 1
Юзеф ЛипскийСергей Андреев (дипломат)Вторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаМоскваРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
А я вот не понимаю, при чем тут "видение"? Речь ведь идет вовсе не о начале войны, а конкретно о депеше польского посла в МИД Польши по еврейскому вопросу и памятнику Гитлеру. Депеша была? Была. Памятник одобрял? Одобрял. Ну и получил те слова, за которые тут банят всех, кроме Путина. ЗАСЛУЖИЛ!
29 декабря, 14:50
Von Stirliz
1000001
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