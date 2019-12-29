Папа Римский призвал молиться за жертв теракта в Сомали

"Помолимся Господу за жертв ужасного вчерашнего покушения в Могадишо в Сомали, где в результате взрыва заложенной в автомобиль бомбы погибли более 70 человек", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане

Папа Франциск подчеркнул, что разделяет горе родственников погибших и всех, кто сейчас оплакивает жертв.

Взрыв заминированного автомобиля произошел в Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщили, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.