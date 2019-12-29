Папа Римский призвал молиться за жертв теракта в Сомали

ВАТИКАН, 29 дек - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за жертв теракта, совершенного в субботу в сомалийской столице Могадишо.
"Помолимся Господу за жертв ужасного вчерашнего покушения в Могадишо в Сомали, где в результате взрыва заложенной в автомобиль бомбы погибли более 70 человек", - сказал понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Папа Франциск подчеркнул, что разделяет горе родственников погибших и всех, кто сейчас оплакивает жертв.
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Взрыв заминированного автомобиля произошел в Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщили, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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