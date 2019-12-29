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2019-12-29T06:17+0300
https://ria.ru/20191229/1562985131.html
Экс-депутат Рады объяснил страх Украины из-за "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Экс-депутат Рады объяснил страх Украины из-за "Северного потока — 2"

05:53 29.12.2019 (обновлено: 06:17 29.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода Северный поток — 2
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода Северный поток — 2. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. С помощью газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Видео со своим выступлением в эфире телеканала "НАШ" политик выложил в ютьюбе.
Так Мураев прокомментировал состоявшееся 20 декабря подписание протокола о газовом сотрудничестве между Россией и Украиной. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки. По плану, в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
"Чтобы понимать, что происходит, надо понимать мощности украинской газотранспортной системы — это порядка 145 миллиардов в год — и мощности обводящих газопроводов: две нитки "Северного потока" — 55 миллиардов каждая и "Турецкий поток" — чуть больше 30-ти. То есть эти обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы", — сказал бывший депутат.
Экс-парламентарий напомнил, что в связи с американскими санкциями строительство "Северного потока — 2" может задержаться, поэтому, считает Мураев, "разговоры о 65 миллиардах кубов газа", которые будут транспортироваться через украинскую ГТС, — всего лишь те объемы, которые Россия временно не может поставлять через альтернативные пути, не нарушая обязательства перед Европой.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
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Также Мураев заявил, что в следующие пять лет его страну ждут значительные потери, по сравнению с уходящим годом.
"Когда мы транзитировали порядка 95 миллиардов (кубометров газа. — Прим. ред.), мы получали три миллиарда долларов валового дохода, из которых на обеспечение ГТС необходимо прокачивать 40 миллиардов кубов — это себестоимость", — отметил политик.
Он пояснил, что на обеспечение ГТС уходило 1,2 миллиарда долларов дохода, поэтому Украина зарабатывала лишь оставшиеся 1,8 миллиарда. Однако, добавил Мураев, в 2020 году с транспортировкой 65 миллиардов кубометров голубого топлива Киев при сохранении прежней цены транзита получит только 900 миллионов долларов чистого дохода, а при падении транзита до уровня 40 миллиардов потери будут еще больше. По подсчетам экс-депутата, за пять лет украинский бюджет недополучит восемь миллиардов долларов.
Кроме того, Мураев предположил, что Киев не сможет обеспечить конкурентный тариф, поскольку цена на прокачку газа через новые российские газопроводы будет ниже.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Санкции против новых трубопроводов

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
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Ситуация на УкраинеЕвгений МураевСеверный поток — 2Турецкий потокСеверный потокГазпромВерховная Рада УкраиныЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
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