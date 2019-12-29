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2019-12-29T12:03+0300
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Жириновский предложил "разгрузить" президента России
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РИА Новости

Жириновский предложил "разгрузить" президента России

04:44 29.12.2019 (обновлено: 12:03 29.12.2019)
19646
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, подобная мера позволит "разгрузить главу государства".

"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", — считает Жириновский.

Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Кроме того, политик поддержал идею убрать оговорку "подряд" из Конституции по вопросу возможности занимать высшую руководящую должность в стране.
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Конституция РФЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не, он не с кем властью делится не будет. К тому же это потенциальный соперник)
29 декабря, 07:34
karma coma
27501118
Это ещё посадить на шею народу кучу замов,помощников,секретарей и подавальщиц кофе! Заставьте работать тех,кто уже есть--премьера например,это его забота помойки.водопровод ,дороги и мосты!
29 декабря, 09:43
Татьяна Терехова
4400013
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