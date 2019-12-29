Жириновский предложил "разгрузить" президента России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По его мнению, подобная мера позволит "разгрузить главу государства".
"Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром", — считает Жириновский.
Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Кроме того, политик поддержал идею убрать оговорку "подряд" из Конституции по вопросу возможности занимать высшую руководящую должность в стране.
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