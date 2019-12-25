Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T21:39+0300
https://ria.ru/20191225/1562836439.html
Жириновский предложил сократить срок президентства до пяти лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/155852/51/1558525113_0:104:2816:1688_1036x0_80_0_0_b260fdfe91973bb70f87d68ecfc2eeaf.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил сократить срок президентства до пяти лет

15:39 25.12.2019 (обновлено: 21:39 25.12.2019)
930
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что срок полномочий президента РФ можно сократить с шести до пяти лет.
На прошлой неделе в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Павел Крашенинников
19 декабря, 16:54Большая пресс-конференция Владимира Путина
Поправки по срокам президентства не требуют референдума, считают в ГД
"Я предлагаю везде (срок полномочий) пять лет: Госдума, губернаторы и президент - пять лет", - заявил политик в интервью телеканалу "Россия-24".
Также Жириновский поддержал идею убрать оговорку "подряд" из Конституции по вопросу возможности занимать высшую руководящую должность в стране.
Позже Лидер ЛДПР отметил, что у власти может быть только "человек военный", и Путин - тому доказательство.
"Здесь только может быть человек военный. Почему Путин стал президентом? Он военный человек. А если бы он был гражданским... (председатель Счетной палаты Алексей) Кудрин никогда уже не станет президентом, (оппозиционер Борис) Немцов никогда бы не мог стать. Нужна фигура. Петр I, Иван Грозный", - сказал Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда".
Лидер ЛДПР уточнил, что Путин, когда избирался на первый срок, был для избирателей "хотя бы человеком системы", который отвечал за безопасность и являлся специалистом в этой сфере, в отличие от Горбачева Ельцина.
Владимир Жириновский
Вчера, 21:31
Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский
30420018
Обсудить 8
ЛДПРГосдума РФВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Рекомендуем
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта Ясень-М
Опубликовано видео спуска на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М"
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава
Смоленск
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Путин раскритиковал доклад Гордеева
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Кремль прокомментировал слова Лукашенко о "раздорожье" между странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
01:00Господдержка "Евродон-Юг" не спасла предприятие от банкротства
01:00Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Лента новостейМолния