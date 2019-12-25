Жириновский предложил сократить срок президентства до пяти лет

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что срок полномочий президента РФ можно сократить с шести до пяти лет.

На прошлой неделе в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин , отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

"Я предлагаю везде (срок полномочий) пять лет: Госдума, губернаторы и президент - пять лет", - заявил политик в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Также Жириновский поддержал идею убрать оговорку "подряд" из Конституции по вопросу возможности занимать высшую руководящую должность в стране.

Позже Лидер ЛДПР отметил, что у власти может быть только "человек военный", и Путин - тому доказательство.

"Здесь только может быть человек военный. Почему Путин стал президентом? Он военный человек. А если бы он был гражданским... (председатель Счетной палаты Алексей) Кудрин никогда уже не станет президентом, (оппозиционер Борис) Немцов никогда бы не мог стать. Нужна фигура. Петр I, Иван Грозный", - сказал Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда".