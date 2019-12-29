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2019-12-29T03:40+0300
https://ria.ru/20191229/1562984766.html
"Госсорткомиссия" рассказала о пользе приема в пищу виноградных улиток
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РИА Новости

"Госсорткомиссия" рассказала о пользе приема в пищу виноградных улиток

03:40 29.12.2019
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© РИА Новости / Галина ЖуковаУлитки с артишоками и пряными травами
Улитки с артишоками и пряными травами
© РИА Новости / Галина Жукова
Улитки с артишоками и пряными травами. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Виноградные улитки являются низкокалорийными, однако содержат высококачественный белок и многие полезные для человека элементы, говорится в сообщении Государственной комиссии РФ по иcпытанию и охране селекционных достижений" (ФГБУ "Госсорткомиссия").
"При очень невысокой калорийности - 90 ккал на 100 грамм продукта - виноградная улитка является источником высококачественного белка и содержит необходимые человеку витамины группы B, калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, никель, фосфор и натрий", - сообщает учреждение.
На встрече президента РФ Владимира Путина с сельской общественностью в Адыгее в понедельник фермер попросил помочь с поставками одного из видов улиток в Россию. Путин поручил Минсельхозу РФ совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос. Уже в четверг глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета сообщил, что разведение виноградных улиток получит статус сельхоздеятельности, что позволит производителям получать господдержку, в частности гранты.
"Госсорткомиссия" указывает, что развитие улитководства в России невозможно без отбора лучших и выведения новых продуктивных пород. В то же время все качества селекционного достижения, включая сельскохозяйственных животных, должны быть подтверждены в опытных условиях.
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"Россия полностью готова к интенсивному росту новой отрасли. В ходе плановой работы по актуализации методик сортоиспытания в начале декабря был утвержден обновленный документ, четко регламентирующий процесс испытания пород виноградных улиток на отличимость, однородность и стабильность. Важными критериями оценки сегодня являются, например, размер, окраска и закрученность раковины", - говорится в сообщении.
"Госсорткомиссия" добавляет, что после того, как разведение улиток войдет в число сельскохозяйственных видов деятельности, на передний план должны выйти признаки, связанные с использованием улиток в пищевой промышленности: масса особей, скорость их роста, количество и размер яиц, которые сравнительно недавно также начали употребляться в пищу.
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