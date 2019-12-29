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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
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РИА Новости

Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

08:00 29.12.2019 (обновлено: 08:06 29.12.2019)
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© AP Photo / Kin CheungПара в костюмах на улице в Гонконге
Пара в костюмах на улице в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Пара в костюмах на улице в Гонконге
Основатель вики-проекта Руксперт Олег Макаренко
Олег Макаренко
Все материалы
Еще несколько лет назад многие всерьез верили, будто "новые технологии вот-вот окончательно победят старые режимы". "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Тунис, Алжир, Ливия, Иордания… везде повторялся один и тот же страшный сценарий: соцсети заполнялись призывными возгласами, и молодежь со светлыми лицами выходила на улицы. Власти дергали рубильник, на несколько дней отключая интернет, но это давало только обратный эффект, заставляя присоединяться к протестам даже тех, кто ранее безучастно наблюдал за ними со стороны.
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Видя успехи в распространении пожара революций, американские корпорации вкладывались в системы спутникового интернета, который позволил бы им продвигать оранжевую повестку даже в закрытых странах с отключенными вышками сотовой связи. Казалось, что еще чуть-чуть — и американскую машину будет не остановить: по команде из Флориды в любом городе мира будут собираться отряды боевиков в масках, чтобы выйти на главную площадь и начать строить палаточный городок в знак протеста против местного "режима". Остановить юных революционеров не выйдет, так как управлять ими будут напрямую из США, через спутниковую сеть "Старлинк" от Илона Маска.
Реальность холодным душем смыла сладкие мечты прогрессивной молодежи. После ярких успехов начала десятилетия волна оранжевых революций забуксовала. Власти "тоталитарных режимов" научились пользоваться интернетом, и неуловимые джо с ужасом осознали, что прозрачность социальных сетей работает в обе стороны и что все их действия, все их контакты, все их слова и все их перемещения находятся как на ладони.
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Выяснилось, что денег у любого государства заведомо больше, чем у недовольных студентов и даже их спонсоров, и что "технически продвинутая" молодежь на практике может разве что установить модное приложение из официального магазина — на большее ее "технической продвинутости" не хватает. Когда Китай приказал корпорации "Эппл" удалить программу, позволяющую гонконгским протестующим отслеживать перемещения полицейских, местные революционеры оказались в полной растерянности — все их планы на тему того, как информация будет тайно распространяться в подпольных хакерских сетях, оказались пустой болтовней.
Таким же ударом по вяло разгорающемуся костру протестов стало удаление компьютерной игры "Революция нашего времени" из магазина "Гугл". Можно было бы предположить, что молодежь Гонконга будет передавать эту игру друг другу тайно, из рук в руки, через порт bluetooth: но нет, вся хваленая техническая продвинутость нового поколения испарилась в тот момент, когда стало ясно, что игру больше нельзя официально скачать с привычного сайта.
Китайские власти давно вывели "правило трех кликов". Средний пользователь или получает информацию за три клика мышью, или разочаровывается в затее и переключается на другое занятие. Именно это правило лежит в основе знаменитого китайского файерволла — большого межсетевого экрана, отделяющего китайский сегмент интернета от внешнего мира. Получить доступ к внешним сайтам не так уж сложно, но кликов для этого придется сделать больше трех, и потому большая часть китайцев предпочитает вести себя законопослушно.
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Несомненно, гонконгские протестующие могли бы координировать свои усилия при помощи сложных в настройке шлюзов, подобных тем, которые используют профессиональные системные администраторы. Средний революционер, однако, слишком ленив, чтобы тратить несколько часов на обучение таким хитростям. Если он не может настроить смартфон за пять минут, он кладет его в карман, чтобы заняться чем-нибудь попроще.
Пожалуй, уже одного этого было бы достаточного, чтобы надолго похоронить идею оранжевых протестов — как минимум до того момента, когда спутниковый интернет Илона Маска перестанет быть таким же пустым пиаром, как и его запущенный в космос автомобиль. Тем не менее за последние годы по идее управляемых революций был нанесен еще один серьезнейший удар. Мобильные технологии распространились достаточно широко, чтобы полностью уничтожить анонимность и снова превратить нашу планету в "глобальную деревню", в которой каждый шаг каждого человека становится немедленно известен всем окружающим.
На днях "Нью-Йорк Таймс" заполучила фрагмент базы данных американских мобильных телефонов и немедленно отследила по ней перемещения Дональда Трампа, президента США.
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Как справедливо отмечают журналисты, каждое действие, каждое перемещение владельца мобильного отслеживается сейчас доброй дюжиной разных компаний. Если уж даже сам президент, за безопасностью которого следит целая команда специально обученных людей, не может сохранять анонимность, простой студент со смартфоном в кармане тем более находится под колпаком.
Невозможно готовить революцию в условиях, когда каждый твой чих, каждый разговор и каждый контакт немедленно высвечивается на мониторе у товарища майора Ляо, причем прямо вместе с фотографиями твоих подельников и кратким досье на каждого из них. Журналистам "Нью-Йорк Таймс" пришлось, вероятно, покупать базу у хакеров. У китайских спецслужб, как мы знаем, есть прямой доступ к базам мобильных операторов, к информации с камер наружного видеонаблюдения и вообще ко всем данным обо всем, что происходит в "горячих" с точки зрения протестов регионах.
Некоторые удивляются: почему протесты в Гонконге начались еще в марте, но за девять месяцев так ни к чему и не привели — ни к серьезным успехам со стороны революционеров, ни к жесткому подавлению бунта со стороны властей материкового Китая? Ответ следует искать в новых технологиях. Новые технологии дали возможность властям Китая решать проблему в своем фирменном азиатском стиле: медленно и спокойно, позволяя протестующим выпускать пар и надоедать жителям Гонконга до того момента, пока бессмысленность происходящего не станет очевидна каждому наивному бунтарю.
Десятирублевые монеты
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Протесты в ГонконгеИлон МаскFacebookДональд ТрампGoogleГонконгСШАTwitterТехнологииАвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Революционеры..... Ульянов-Ленин бы посмеялся над ними, как и другие революционные деятели в мире начала 20-го столетия. Уж они то знали, что такое конспирация. А это так, малолетки необразованные. Их бы в армию на пару годков и мозги там вправить.
29 декабря, 10:24
dejavu_2001
2610003
А вообще интересно наблюдать за нашими борцунами и западалюбцами,как они пакостят гражданам и нападают на полицейских и сами себя снимают на айфоны последних моделей (кара режима))),и весело отправляют видео в инсту прямо из воронков))))) а потом - "а нас за шо?))
29 декабря, 10:06
Андрей Сидоров
2110011
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