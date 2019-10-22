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РИА Новости
РИА Наука

Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink

12:24 22.10.2019
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
"Отправляю этот твит через космос и спутник Starlink", - сообщил Маск в своем официальном Twitter-аккаунте. "Ого, сработало!!!" – написал он в следующем сообщении.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
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