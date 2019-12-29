Новый год застал в дороге: как отмечают главный праздник в транспорте

Мужчина в костюме Деда Мороза бежит с чемоданом в аэропорту

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Нарядные елки в аэропортах и на вокзалах, вместо проводников — Деды Морозы и Снегурочки. Некоторые пассажиры с нетерпением ждут встречи Нарядные елки в аэропортах и на вокзалах, вместо проводников — Деды Морозы и Снегурочки. Некоторые пассажиры с нетерпением ждут встречи Нового года под стук колес или на высоте десяти километров. А кого-то эта перспектива печалит. Но транспортники постарались для всех: специальное меню, гирлянды, поздравления и лотереи. О том, как отмечают праздник в дороге, — в материале РИА Новости.

Тихо не получилось

"В полночь мы постарались тихо открыть шампанское — не получилось, — рассказывает Александр, летевший в новогоднюю ночь в Гонконг. — С некоторых кресел послышались возгласы "Пора?" и поздравления. Спиртное все прятали, а бортпроводники старались не замечать".

Еще один путешественник, который направлялся в Париж, вспоминает: "Нас просто поздравил капитан экипажа на французском языке. Все, кто понял, зааплодировали, а я подумал: Новый год наступил". Но это скорее исключение. Обычно авиакомпании стараются устроить праздник.

"На всех наших рейсах в новогоднюю ночь пассажиров угостят шампанским, — говорит Александр Сухоруков, представитель российского перевозчика. — Их поздравят капитаны воздушных судов и бортпроводники".

Мили в подарок

В другой авиакомпании бортпроводники наденут костюмы Дедов Морозов и Снегурочек и проведут для всех путешественников лотерею.

В прошлом году национальный российский перевозчик разыграл для новогодних пассажиров билеты туда и обратно в любую точку Земли, куда есть рейсы.

"В полночь с 31 декабря на 1 января в воздухе будут находиться более 20 наших судов, — сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшей частной авиакомпании страны. — Все пассажиры этих рейсов, которые поучаствуют в праздничном розыгрыше, смогут гарантированно получить от 300 до 5000 миль в подарок, а десятерых ждет суперприз — 100 тысяч миль".

Оливье и индейка с абрикосами

В меню бортового питания накануне праздника появляются традиционные новогодние салаты и деликатесы — сыры, вяленые томаты, специальные горячие блюда. Где-то все это входит в стоимость билета, где-то нужно доплачивать.

Праздничное меню разработали и иностранные авиакомпании. Арабский перевозчик, выполняющий рейсы в ОАЭ, а через Дубай — в Австралию, на Филиппины, в ЮАР, Новую Зеландию и многие другие страны, — праздничную индейку.

"В экономическом классе ее подадут нарезанную ломтиками с картофельным пюре, зеленым горошком, мини-морковками и клюквенным соусом, — информируют в пресс-службе компании. — Для пассажиров первого и бизнес-класса из индейки приготовят рулет с абрикосовой начинкой. Гарнир — запеченный картофель с брюссельской капустой в сливочном соусе". На десерт — шоколадный мусс и торт. Шампанское или какой-то другой алкогольный напиток можно заказать во всех классах обслуживания.

Всем спать

Тем, кто хочет или вынужден встречать праздник в поезде, на безудержное веселье рассчитывать не стоит. Велика вероятность, что большинство пассажиров будут спать.

"Нам показалось романтичным — встретить Новый год в вагоне, тем более что СВ из Москвы в Петербург продавалось практически по цене плацкарта, — вспоминает Павел Бакаев. — В итоге в поезде, судя по тишине, все уснули, как и моя подруга. Пришлось читать, слушать музыку, смотреть фильмы".

Туристка Елена Сомова поделилась опытом празднования в плацкарте поезда Минск — Москва. "Почему-то мы не взяли шампанское, только вино, а штопора у нас не было. Просить было не у кого — около полуночи большая часть пассажиров спала, — рассказывает она. — В итоге объединились еще с парой бедолаг, которые хотели отметить. Вино открыли маркером, и он потом так и плавал в бутылке".

Ужин с шеф-поваром

Впрочем, случалось, что гуляли всем вагоном. На станциях жгли бенгальские огни и дарили друг другу маленькие подарки. Тут как повезет.

"Почему-то мы решили не выкупать все купе на Новый год, хотя ехали с друзьями втроем, — говорит москвичка Инга Котова. — И это было правильно. Наш попутчик, который тоже был не прочь отметить праздник, оказался шеф-поваром одного из ресторанов Санкт-Петербурга. В итоге вместо домашних салатов и нарезки у нас получился шикарный стол. Всю ночь травили байки, слушали музыку, но другим пассажирам не мешали, никто ни разу не сделал замечания".

В любом случае стоит помнить, что распивать алкогольные напитки в поездах запрещено везде, кроме вагонов-ресторанов. Там, кстати, обещают специальные новогодние блюда.

Что ждет 70 тысяч пассажиров

По данным РЖД, 2020-й встретят в поездах более 70 тысяч путешественников. Сюрпризы будут. Так, одна из дочерних компаний перевозчика угостит детей сладким, в вагонах-ресторанах стандартное меню поменяют на праздничное.

Сладкие наборы ждут и юных пассажиров скоростных "Сапсанов", Allegro, "Ласточек", а также ретропоезда "Рускеальский экспресс".