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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-25T12:06+0300
https://ria.ru/20191225/1562806909.html
РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/20/1562822046_0:185:3072:1913_1036x0_80_0_0_2a895d65ced6ac378678c6613b08d7e1.jpg
РИА Новости

РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде

03:23 25.12.2019 (обновлено: 12:06 25.12.2019)
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© Георгий ЗимаревНовогодняя елка в здании вокзала
Новогодняя елка в здании вокзала
© Георгий Зимарев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новый 2020 год в поездах дальнего следования РЖД встретят более 70 тысяч пассажиров, их ждут приятные сюрпризы, а в вагонах-ресторанах - праздничное меню, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся порядка 200 тысяч человек. "Из них более 70 тысяч путешественников встретят Новый год в пути. Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поездке, ждут традиционные приятные сюрпризы. В ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") поздравят пассажиров по громкой связи, детей до 10 лет будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню", - рассказали в РЖД.
Сладкие новогодние подарки получат и все маленькие пассажиры скоростных поездов "Сапсан", Allegro ("Аллегро"), "Ласточка" и ретропоезда "Рускеальский экспресс" формирования дирекции скоростного сообщения РЖД, отправляющихся 31 декабря и 1 января.
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Различные праздничные акции планируются также накануне Нового года. По словам представителя РЖД, 24-25 декабря в одном из поездов дальнего следования формирования ФПК пройдет новогодняя акция "Вагон желаний". Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручат всем детям подарки и сувениры.
В скоростных поездах "Аллегро" и "Сапсан" 27 декабря пройдет специальная новогодняя акция "Волшебный рейс". Финский "Дед Мороз" Йоулупукки поздравит всех маленьких пассажиров поезда Allegro № 784, следующего из Хельсинки в Санкт-Петербург, а на перроне Финляндского вокзала его встретят Дед Мороз и Снегурочка, примут от него праздничную эстафету в виде мешка с подарками, чтобы сделать волшебным рейс высокоскоростного поезда "Сапсан" № 773 Санкт-Петербург – Москва.
Подготовили сюрпризы для пассажиров и пригородные компании, работающие на сети РЖД. С 25 по 30 декабря новогодние акции и конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры будут ждать пассажиров, отправляющихся электричками из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Владимира, Саратова, Белгорода, Воронежа, Тамбова, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Иркутска и других населенных пунктов. Железнодорожные вокзалы РЖД оформляются к праздникам праздничной атрибутикой и иллюминацией. На крупнейших из них устанавливаются новогодние елки, а по громкоговорящей связи будут звучать поздравления с Новым годом.
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