РЖД рассказали о сюрпризах для встречающих Новый год в поезде

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новый 2020 год в поездах дальнего следования РЖД встретят более 70 тысяч пассажиров, их ждут приятные сюрпризы, а в вагонах-ресторанах - праздничное меню, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Накануне Нового года, 31 декабря, в путешествие на поездах дальнего следования отправятся порядка 200 тысяч человек. "Из них более 70 тысяч путешественников встретят Новый год в пути. Пассажиров, встречающих новогоднюю ночь в поездке, ждут традиционные приятные сюрпризы. В ночь с 31 декабря на 1 января начальники поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") поздравят пассажиров по громкой связи, детей до 10 лет будут ждать сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах пассажирам будет предложено специальное праздничное меню", - рассказали в РЖД.

Сладкие новогодние подарки получат и все маленькие пассажиры скоростных поездов "Сапсан", Allegro ("Аллегро"), "Ласточка" и ретропоезда "Рускеальский экспресс" формирования дирекции скоростного сообщения РЖД, отправляющихся 31 декабря и 1 января.

Различные праздничные акции планируются также накануне Нового года. По словам представителя РЖД, 24-25 декабря в одном из поездов дальнего следования формирования ФПК пройдет новогодняя акция "Вагон желаний". Во время поездки Дед Мороз и Снегурочка вручат всем детям подарки и сувениры.

В скоростных поездах "Аллегро" и "Сапсан" 27 декабря пройдет специальная новогодняя акция "Волшебный рейс". Финский "Дед Мороз" Йоулупукки поздравит всех маленьких пассажиров поезда Allegro № 784, следующего из Хельсинки в Санкт-Петербург, а на перроне Финляндского вокзала его встретят Дед Мороз и Снегурочка, примут от него праздничную эстафету в виде мешка с подарками, чтобы сделать волшебным рейс высокоскоростного поезда "Сапсан" № 773 Санкт-Петербург – Москва.