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2019-12-28T22:12+0300
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Спасший младенца полицейский не считает себя героем
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РИА Новости
Спасший младенца полицейский не считает себя героем
История спасения младенца из-под обломков упавшего самолета нашла отклик в сердцах миллионов людей. Жаксылык Султанов, старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты, первый обнаружил ребенка: его вместе с матерью отбросило в сторону. Полицейский уверен, что малыш выжил только благодаря ей, а себя героем не считает.
2019-12-28T21:26+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=27141035&type=mp4
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Спасший младенца полицейский не считает себя героем

21:26 28.12.2019 (обновлено: 22:12 28.12.2019)
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История спасения младенца из-под обломков упавшего самолета нашла отклик в сердцах миллионов людей. Жаксылык Султанов, старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты, первый обнаружил ребенка: его вместе с матерью отбросило в сторону. Полицейский уверен, что малыш выжил только благодаря ей, а себя героем не считает.
На данный момент имена спасенного младенца и его мамы остаются неизвестными. Женщина находится в тяжелом состоянии.
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