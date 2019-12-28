Спасший младенца полицейский не считает себя героем
История спасения младенца из-под обломков упавшего самолета нашла отклик в сердцах миллионов людей. Жаксылык Султанов, старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты, первый обнаружил ребенка: его вместе с матерью отбросило в сторону. Полицейский уверен, что малыш выжил только благодаря ей, а себя героем не считает.
История спасения младенца из-под обломков упавшего самолета нашла отклик в сердцах миллионов людей. Жаксылык Султанов, старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты, первый обнаружил ребенка: его вместе с матерью отбросило в сторону. Полицейский уверен, что малыш выжил только благодаря ей, а себя героем не считает.
На данный момент имена спасенного младенца и его мамы остаются неизвестными. Женщина находится в тяжелом состоянии.
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