Спасший младенца полицейский не считает себя героем

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История спасения младенца из-под обломков упавшего самолета нашла отклик в сердцах миллионов людей. Жаксылык Султанов, старший лейтенант полка патрульной полиции Алма-Аты, первый обнаружил ребенка: его вместе с матерью отбросило в сторону. Полицейский уверен, что малыш выжил только благодаря ей, а себя героем не считает.