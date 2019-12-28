Генсек ООН осудил теракт в Сомали

ООН, 28 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил террористический акт в Сомали, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Взрыв заминированного автомобиля произошел в сомалийской столице Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщают, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
"Генеральный секретарь строго осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря", - заявляет Дюжаррик.
По его словам, генсек призвал привлечь к ответу исполнителей теракта.
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В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.