Генсек ООН осудил теракт в Сомали

Взрыв заминированного автомобиля произошел в сомалийской столице Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщают, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.