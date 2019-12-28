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Генсек ООН осудил теракт в Сомали
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РИА Новости

Генсек ООН осудил теракт в Сомали

21:12 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 28 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил террористический акт в Сомали, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Взрыв заминированного автомобиля произошел в сомалийской столице Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщают, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
"Генеральный секретарь строго осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря", - заявляет Дюжаррик.
По его словам, генсек призвал привлечь к ответу исполнителей теракта.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:47
Россия осудила теракт в столице Сомали
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСомалиООНВ мире
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