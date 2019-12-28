Пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате детей перевели из реанимации

Автомобили скорой помощи у здания аэропорта Алма-Аты, где упал самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

Автомобили скорой помощи у здания аэропорта Алма-Аты, где упал самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air

АЛМА-АТА, 28 дек - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при Все дети, пострадавшие при крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты , переведены из реанимации в профильные отделения, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В тот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, объявляющий 28 декабря днем траура.

"Шестеро детей, которые находились в реанимации, переведены в профильные отделения", - проинформировал Абилдаев, слова которого приводятся в распространенном в субботу пресс-релизе управления.

В пресс-службе напомнили, что с места аварии самолета в Центр детской неотложной медицинской помощи были доставлены девять детей, в том числе трое детей в возрасте менее одного года. Шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации, трое - в отделение травматологии.

Двоим пострадавшим детям были проведены операции без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения, в частности, "остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости".

"Преимуществом такой операции считаются ее минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения", - отметил главный врач стационара Абай Кусаинов, которого цитирует пресс-служба.