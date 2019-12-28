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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-28T16:59+0300
https://ria.ru/20191228/1562976777.html
Пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате детей перевели из реанимации
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/50/1562925010_0:56:1620:967_1036x0_80_0_0_b394bcea74f3089d35e2ce5f46d07268.jpg
РИА Новости

Пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате детей перевели из реанимации

16:59 28.12.2019
677
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания аэропорта Алма-Аты, где упал самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Автомобили скорой помощи у здания аэропорта Алма-Аты, где упал самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Автомобили скорой помощи у здания аэропорта Алма-Аты, где упал самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
АЛМА-АТА, 28 дек - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты, переведены из реанимации в профильные отделения, сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В тот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, объявляющий 28 декабря днем траура.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Вчера, 06:45Крушение самолета в Алма-Ате
Очевидец рассказал о крушении самолета в Алма-Ате
"Шестеро детей, которые находились в реанимации, переведены в профильные отделения", - проинформировал Абилдаев, слова которого приводятся в распространенном в субботу пресс-релизе управления.
В пресс-службе напомнили, что с места аварии самолета в Центр детской неотложной медицинской помощи были доставлены девять детей, в том числе трое детей в возрасте менее одного года. Шестеро детей были госпитализированы в отделение реанимации, трое - в отделение травматологии.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Вчера, 08:00Крушение самолета в Алма-Ате
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2019 годах
Двоим пострадавшим детям были проведены операции без разреза с применением высокотехнологичных современных методов лечения, в частности, "остеосинтез гибкими стержнями правой бедренной кости".
"Преимуществом такой операции считаются ее минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения", - отметил главный врач стационара Абай Кусаинов, которого цитирует пресс-служба.
В настоящее время состояние прооперированных "тяжелое с положительной динамикой".
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
310201
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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