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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-28T15:14+0300
https://ria.ru/20191228/1562974123.html
Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/92/1562929260_0:289:3072:2017_1036x0_80_0_0_15f82439e20cb95af8d47010e6e35cc9.jpg
РИА Новости

Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате

15:14 28.12.2019
1879
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. В Казахстане приспущены государственные флаги, отменены предпраздничные мероприятия, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач – в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в крушении самолета авиакомпании Bek Air в пятницу под Алма-Атой.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В тот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, объявляющий 28 декабря днем траура.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
12:31Крушение самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана рассказало о трех версиях крушения самолета в Алма-Ате
В день траура по всей стране приспущены государственные флаги, в том числе самый большой флаг страны, расположенный на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен". Государственный флаг Казахстана в центре столицы имеет размер 15 на 30 метров и развевается на высоте 111 метров. Флаг весом 100 килограммов виден практически из любой точки столицы. Крупные и мелкие компании отменили корпоративные праздники, которые были назначены на последний перед Новым годом субботний вечер. Сайты государственных органов Казахстана, а также многих СМИ в связи с трагедией перешли на черно-белый формат.
С целью оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета общественный фонд "Жана Алатау" объявил о сборе средств в Алма-Ате. "Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в городе Алматы. Прозрачность расходования средств будет обеспечена", - говорится в сообщении на сайте акимата (мэрии).
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
На пешеходной улице Жибек жолы в Алма-Ате, которую горожане неофициально называют Арбатом, гражданские активисты проводят акцию, отдавая дань памяти погибшим в крушении самолета. Жители города возлагают к фотографии разбившегося самолета с траурной лентой цветы, ставят зажженные свечи, кладут бумажные самолетики.
Еще накануне цветы также начали приносить к пассажирскому терминалу аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет Fokker-100 с регистрационным номером UP-F1007.
Президент Токаев в Twitter выразил благодарность всем главам государств, выразившим соболезнования и сочувствие по поводу человеческих жертв в авиационной катастрофе под Алма-Атой.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Вчера, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
111300
Обсудить 1
Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаКазахстанВ мире
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