Казахстан скорбит по жертвам авиакатастрофы в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. В Казахстане приспущены государственные флаги, отменены предпраздничные мероприятия, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач – в стране объявлен общенациональный траур по погибшим в крушении самолета авиакомпании Bek Air в пятницу под Алма-Атой.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В тот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, объявляющий 28 декабря днем траура.

В день траура по всей стране приспущены государственные флаги, в том числе самый большой флаг страны, расположенный на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен". Государственный флаг Казахстана в центре столицы имеет размер 15 на 30 метров и развевается на высоте 111 метров. Флаг весом 100 килограммов виден практически из любой точки столицы. Крупные и мелкие компании отменили корпоративные праздники, которые были назначены на последний перед Новым годом субботний вечер. Сайты государственных органов Казахстана, а также многих СМИ в связи с трагедией перешли на черно-белый формат.

С целью оказания помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета общественный фонд "Жана Алатау" объявил о сборе средств в Алма-Ате. "Средства, поступившие в фонд, будут направлены семьям погибших и пострадавшим, проживающим в городе Алматы. Прозрачность расходования средств будет обеспечена", - говорится в сообщении на сайте акимата (мэрии).

На пешеходной улице Жибек жолы в Алма-Ате, которую горожане неофициально называют Арбатом, гражданские активисты проводят акцию, отдавая дань памяти погибшим в крушении самолета. Жители города возлагают к фотографии разбившегося самолета с траурной лентой цветы, ставят зажженные свечи, кладут бумажные самолетики.

Еще накануне цветы также начали приносить к пассажирскому терминалу аэропорта, откуда в последний рейс вылетел самолет Fokker-100 с регистрационным номером UP-F1007.