Суды в Харькове освободили четырех обвиняемых для обмена с Донбассом

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве подтвердили договоренность об обмене пленными в Донбассе до конца года. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщила в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Как пишет в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на судью Фрунзенского суда Харькова, троих обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта - Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова, - в результате которого погибли четыре человека, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Однако суд тут же изменил всем троим меру пресечения на личное обязательство и отпустил для обмена. "До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив из-под стражи немедленно", - цитирует судью издание "Украинская правда".
Дзержинский районный суд Харькова освободил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мысика, изменив ему меру пресечения на личное обязательство, в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.
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Кроме того, к посту Рысенко прикрепил ходатайство прокуратуры Харьковской области об изменении меры пресечения, в котором указывается, что меру Мысику просили сменить "с целью реализации мирного плана президента Украины".
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.
9 декабря, 21:34Минские соглашения