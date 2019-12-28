Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР

По информации на сайте, ДНР должна передать 55 человек, Киев вернуть республике - 87. В пресс-службе омбудсмена уточнили, что это предварительные данные. На данный момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции договорилась провести обмен пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.