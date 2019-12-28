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Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР
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РИА Новости

Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР

09:34 28.12.2019 (обновлено: 10:11 28.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВо время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, сообщили в субботу омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - Прим. ред.)", - говорится в заявлении Морозовой, опубликованном на сайте омбудсмена ДНР.
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По информации на сайте, ДНР должна передать 55 человек, Киев вернуть республике - 87. В пресс-службе омбудсмена уточнили, что это предварительные данные. На данный момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции договорилась провести обмен пленными до конца 2019 года. При этом в Донецке и Луганске заявили, что получили от Киева гарантии прекращения уголовного преследования в отношении лиц, которые должны вернуться в рамках обмена.
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