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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2019-12-28T12:31+0300
https://ria.ru/20191228/1562970759.html
МВД Казахстана рассказало о трех версиях крушения самолета в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/79/1562927928_0:1194:2048:2346_1036x0_80_0_0_e6687eeeac3769e83f057cb21860b85f.jpg
РИА Новости

МВД Казахстана рассказало о трех версиях крушения самолета в Алма-Ате

12:31 28.12.2019
4821
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следствие отрабатывает несколько версий крушения самолета под Алма-Атой, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Среди них — техническая неисправность, возможные ошибки пилотирования и погодные условия.
Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.
"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарyо-техническая и транспортно-трассологическая", — сказал он.
С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал. Сейчас специалисты продолжают осмотр района крушения.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
11:29Крушение самолета в Алма-Ате
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Крушение под Алма-Атой

Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но через минуту после взлета пропал с радаров. Как оказалось, он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный строящийся дом.
На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения стали 12 человек. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.
На земле жертв и пострадавших не оказалось, так как строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Вчера, 16:25Крушение самолета в Алма-Ате
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения

Данные о пострадавших

Более 70 пассажиров выжили, но 49 из них получили различные травмы. Их доставили в алма-атинские больницы.
Как рассказал руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев, сейчас 42 человека в том числе девять детей, находятся в стабильном состоянии, еще семеро — в тяжелом.
Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов.
"На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь", — сказал он.
Среди пострадавших есть второй пилот самолета, его состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное.
"Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения", — сообщил руководитель Национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков.
В больнице находится и еще один член экипажа — бортпроводница. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Вчера, 13:35Крушение самолета в Алма-Ате
Крушение пассажирского самолета в Казахстане

Расследование

Полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане и деятельность компании Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
В следственно-оперативную группу включили опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Комитета по ЧС. Кроме того, в расследовании будут представители завода-изготовителя из Нидерландов.
Черные ящики самолета передадут для расшифровки в Москву, в Межгосударственный авиационный комитет.

День траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем национального траура. В республике приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы, сайты государственных органов перешли на черно-белый формат.
Глава Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что виновные в трагедии понесут наказание. Он также поручил правительству и властям Алма-Аты и Алма-Атинской области оказать семьям погибших материальную помощь в четыре миллиона тенге (около 10,5 тысячи долларов).
Соболезнования выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
Кроме того, Токаев распорядился провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры страны. Правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения, доложит об итогах работы 10 января.
Авиакатастрофа в Казахстане
© Фото : КЧС МВД РК

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

Крушение самолета в Алма-Аты
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

При крушении погибли 12 человек.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
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© Комитет по ЧС МВД Казахстана / Перейти в фотобанк

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

Крушение пассажирского самолета в Казахстане
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанк

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лайнер при взлете дважды коснулся хвостом полосы.

© Фото : КЧС МВД РК
2 из 12

Пассажирка рейса рассказала, что раздался "страшный звук" и самолет "полетел криво".

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Машина потеряла высоту, пробила бетонное ограждение и столкнулась с двухэтажным зданием.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
4 из 12

При крушении погибли 12 человек.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
5 из 12

Одной из жертв трагедии стал командир воздушного судна, второй пилот получил тяжелые травмы.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
6 из 12

В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 12

Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 12

Россиян на борту разбившегося лайнера не было.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
9 из 12

На месте крушения найдены бортовые самописцы.

© Комитет по ЧС МВД Казахстана
Перейти в фотобанк
10 из 12

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
11 из 12

Возможными причинами крушения следователи называют ошибку пилотов и техническую неисправность.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
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Крушение самолета в Алма-АтеFokker 100МВД КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевАлма-АтаВ мире
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