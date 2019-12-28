МВД Казахстана рассказало о трех версиях крушения самолета в Алма-Ате

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следствие отрабатывает несколько версий крушения самолета под Алма-Атой, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. Среди них — техническая неисправность, возможные ошибки пилотирования и погодные условия.
Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.
"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарyо-техническая и транспортно-трассологическая", — сказал он.
С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал. Сейчас специалисты продолжают осмотр района крушения.
Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но через минуту после взлета пропал с радаров. Как оказалось, он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный строящийся дом.
На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения стали 12 человек. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.
На земле жертв и пострадавших не оказалось, так как строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым.
Полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане и деятельность компании Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
В следственно-оперативную группу включили опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Комитета по ЧС. Кроме того, в расследовании будут представители завода-изготовителя из Нидерландов.
Черные ящики самолета передадут для расшифровки в Москву, в Межгосударственный авиационный комитет.
День траура
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем национального траура. В республике приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы, сайты государственных органов перешли на черно-белый формат.
Глава Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что виновные в трагедии понесут наказание. Он также поручил правительству и властям Алма-Аты и Алма-Атинской области оказать семьям погибших материальную помощь в четыре миллиона тенге (около 10,5 тысячи долларов).
Соболезнования выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
Кроме того, Токаев распорядился провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры страны. Правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения, доложит об итогах работы 10 января.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.