МВД Казахстана рассказало о трех версиях крушения самолета в Алма-Ате

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарyо-техническая и транспортно-трассологическая", — сказал он.

С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал. Сейчас специалисты продолжают осмотр района крушения.

Крушение под Алма-Атой

Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан , но через минуту после взлета пропал с радаров. Как оказалось, он потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный строящийся дом.

На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным МВД Казахстана, жертвами крушения стали 12 человек. Среди них числится капитан самолета Марат Муратбаев.

На земле жертв и пострадавших не оказалось, так как строящийся дом, в который врезался самолет, был пустым.

Данные о пострадавших

Более 70 пассажиров выжили, но 49 из них получили различные травмы. Их доставили в алма-атинские больницы.

Как рассказал руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев, сейчас 42 человека в том числе девять детей, находятся в стабильном состоянии, еще семеро — в тяжелом.

Заместитель министра здравоохранения Камалжан Надыров отметил, что медикам удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов.

"На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Это самая главная победа, которую нам удалось достичь за прошедшую ночь", — сказал он.

Среди пострадавших есть второй пилот самолета, его состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения", — сообщил руководитель Национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков.

В больнице находится и еще один член экипажа — бортпроводница. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Расследование

Полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане и деятельность компании Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

В следственно-оперативную группу включили опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-Атинской области, а также Комитета по ЧС. Кроме того, в расследовании будут представители завода-изготовителя из Нидерландов.

Черные ящики самолета передадут для расшифровки в Москву, в Межгосударственный авиационный комитет.

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День траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем национального траура. В республике приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы, сайты государственных органов перешли на черно-белый формат.

Глава Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что виновные в трагедии понесут наказание. Он также поручил правительству и властям Алма-Аты и Алма-Атинской области оказать семьям погибших материальную помощь в четыре миллиона тенге (около 10,5 тысячи долларов).

Соболезнования выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.