В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета

"Регистрация рейса началась в 5:35, окончилась в 6:35, посадка закончилась в 7:03, взлет — в 7:21. Воздушное судно пропало с радара в 7:22, тревога была объявлена в 7:25. На пульт 103 вызов поступил в 7:43", — говорится в сообщении.