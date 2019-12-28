Девушка рассказала, что чудом не попала на упавший в Алма-Ате самолет

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан. Архивное фото

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жительница Казахстана Полина Дышлюк в разговоре со "Звездой" Жительница Казахстана Полина Дышлюк в разговоре со "Звездой" рассказала , что она и ее дети не смогли попасть на рейс самолета Алма-Ата Нур-Султан авиакомпании Bek Air, который накануне потерпел крушение

Девушка пояснила, что была вынуждена поменять билеты, поскольку в детском саду перенесли утренник.

"Сегодня мне просто все говорят, что я и мои дети родились в рубашке. Я очень злилась, что билеты пришлось сдавать и терпеть неудобства, ехать на поезде, но хорошо, что все так вышло", — сказала она.

Крушение под Алма-Атой

Накануне утром, 27 декабря, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа.

В результате крушения 12 человек погибли. В больницах остаются 47 пострадавших, среди них девять детей.

Полеты лайнеров Fokker-100 и деятельность авиаперевозчика приостановлены.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, среди вероятных версий крушения самолета следствие рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования, а также неблагоприятные метеоусловия.