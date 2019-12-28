Москалькова обратилась к эстонской коллеге из-за давления на Sputnik

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский уполномоченный по правам человека Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить права журналистов Sputnik Эстония

Так она отреагировала на обращение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского

Москалькова отметила, что ситуация со Sputnik Estonia вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИА "Россия сегодня" нет проблем с правоохранительными органами Эстонии. Омбудсмен рассчитывает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

"В этой связи прошу Вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках Вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы", — говорится в обращении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Ситуация вокруг Sputnik

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в эстонский бюджет около 30 тысяч евро в качестве налогов.

В середине декабря стало известно, что журналисты Sputnik Эстония получили из полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел, если до 1 января они не прекратят трудовые отношения с "Россией сегодня". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против некоторых физических и юридических лиц из-за событий на Украине.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Кроме того, агентство направило в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство с просьбой проверить основания для применения санкций и пересмотреть решения, которые могут повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik. В документе отмечается, что "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится его гендиректор Дмитрий Киселев . А согласно эстонскому законодательству, ограничения могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в списке.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Дмитрий Киселев, со своей стороны, отметил, что угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила. Его символами стали окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got you covered!" ("Положись на нас!"), и желтый жилет. К акции уже присоединились официальный представитель МИД Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян и многие другие.

Реакция на травлю

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Sputnik при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. В ведомстве также обещали учесть сообщения СМИ о том, что к происходящему имеют отношение британские кураторы.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович обращения с просьбой взять ситуацию под личный контроль.

Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В Брюсселе же пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил против давления на сотрудников Sputnik. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".