На Ямале начали проверку после гибели вахтовиков при пожаре

Ранее в окружном управлении МЧС сообщили РИА Новости о возгорании на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". Горел подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля КрАЗ. Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.

По уточненным данным следствия, пожар произошел в пятницу около 23 часов (21.00 мск) при производстве работ на скважине.

"Пострадали рабочие подрядной организации "Филиал ремонт скважин АО "ССК" - двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Погибшие и пострадавший работали вахтовым методом", - говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа, подчеркнули в СУСК.