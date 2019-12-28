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На Ямале начали проверку после гибели вахтовиков при пожаре
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РИА Новости

На Ямале начали проверку после гибели вахтовиков при пожаре

08:49 28.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Двое мужчин, погибшие при пожаре на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, работали вахтовым методом, идет проверка, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в окружном управлении МЧС сообщили РИА Новости о возгорании на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". Горел подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля КрАЗ. Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.
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По уточненным данным следствия, пожар произошел в пятницу около 23 часов (21.00 мск) при производстве работ на скважине.
"Пострадали рабочие подрядной организации "Филиал ремонт скважин АО "ССК" - двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале. Погибшие и пострадавший работали вахтовым методом", - говорится в сообщении.
На место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа, подчеркнули в СУСК.
"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, выясняется причина возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
По информации МЧС, скважина, где произошло возгорание, неэксплуатируемая - она находилась в ремонте.
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ЯмалСледственный комитет РФПроисшествия
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