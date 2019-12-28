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Ямальская скважина, где произошел пожар, находилась на ремонте
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РИА Новости

Ямальская скважина, где произошел пожар, находилась на ремонте

02:11 28.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Скважина на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, где при пожаре погибли два человека, находилась на ремонте, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили о возгорании на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". Горел подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз". Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.
"Скважина, где произошло возгорание, неэксплуатируемая - в ремонте", - сказал представитель ведомства.
Компания "Новатэк", по информации на ее сайте, занимается разработкой указанного месторождения с 1994 года.
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