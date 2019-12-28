Ямальская скважина, где произошел пожар, находилась на ремонте

Ранее в ведомстве сообщили о возгорании на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении, которое разрабатывает компания "Новатэк". Горел подъемник капитального ремонта скважин на базе автомобиля "Краз". Пожар потушили силами предприятия. Два человека погибли, один получил травмы, огонь также повредил три единицы техники.