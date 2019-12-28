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На месторождении "Новатэка" на Ямале произошел пожар
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РИА Новости

На месторождении "Новатэка" на Ямале произошел пожар

01:57 28.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании "Новатэк" в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека погибли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Пуровском районе.
"Пожар ликвидирован силами частной пожарной охраны "Новатэк". Горел подъемник на базе автомобиля "Краз"... Два человека погибли, один получил травмы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, огонь также повредил три единицы техники. Подразделения МЧС не привлекались.
Компания "Новатэк", по информации на ее сайте, занимается разработкой этого месторождения с 1994 года.
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Ямало-Ненецкий автономный округПроисшествия
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