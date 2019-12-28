На месторождении "Новатэка" на Ямале произошел пожар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек - РИА Новости. Пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании " Пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании " Новатэк " в Ямало-Ненецком автономном округе , два человека погибли, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском нефтегазовом месторождении в Пуровском районе.

"Пожар ликвидирован силами частной пожарной охраны "Новатэк". Горел подъемник на базе автомобиля "Краз"... Два человека погибли, один получил травмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь также повредил три единицы техники. Подразделения МЧС не привлекались.