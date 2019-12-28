В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан

Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарyо-техническая и транспортно-трассологическая", — сказал он.

С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал. Сейчас специалисты продолжают осмотр района крушения.

Крушение под Алма-Атой

Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа.

Жертвами крушения стали 12 человек, еще примерно полсотни пострадали. По данным МВД, в больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.