Александр Никитин: Тамбовская область продолжит движение вперед

О реализации в уходящем году национальных проектов в Тамбовской области , задач по развитию экономики, а также об особенностях внешней и внутренней политики региона РИА Новости рассказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

- Александр Валерьевич, с каким настроением вы встречаете Новый год? Все ли сделано из того, что было запланировано? Какие достижения особенно заметны?

- Год был непростым, проверочным, можно даже сказать, экзаменационным. Справимся или нет в сложившихся непростых экономических условиях? Мы справились. С болью могу сказать, что в силу объективных причин не удалось реализовать несколько больших проектов. Но сколько же всего другого сделали! Но какие бы цифры я сейчас ни привёл, они бы не смогли в полной мере отразить результаты нашей работы, оценивать которые будут жители области и руководство государства.

На протяжении пяти лет наша область держится в первой двадцатке регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, и мы очень надеемся сохранить эти позиции по итогам уходящего года. По уровню развития государственно-частного партнерства Тамбовская область занимает 8-е место в стране, и это лучший результат в Черноземье.

В XI Национальном рейтинге прозрачности закупок мы в очередной раз заслужили статус "Гарантированная прозрачность", заняли 3-е место среди субъектов РФ. Уже 7 лет подряд наш регион является абсолютным лидером экологического рейтинга, который составляет всероссийская общественная организация "Зелёный патруль". Это позитивно сказывается на имидже региона и помогает тамбовской продукции завоевывать новые рынки сбыта. Кстати, этот рейтинг учитывает также эффективность работы региональных природоохранных ведомств.

В рейтинге Минэкономразвития по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства Тамбовская область поднялась за год на 8 пунктов и заняла 18-е место среди 85 субъектов РФ.

Министерство культуры во второй раз удостоило нашу область статуса "Регион-лидер по темпам развития культуры". В Национальном рейтинге событийного туризма нас по-прежнему зачисляют в "Золотую лигу" регионов.

- Какую роль в развитии региона в этом году сыграли нацпроекты?

- Определяющую. Инициатива нашего президента о реализации национальных проектов в регионах дала нам возможность использовать мощные ресурсы государственных программ. Я горжусь тем, как монолитно, уверенно все мы работали над достижением поставленных целей. Мы задавали темп — люди подхватывали. В результате в регионе построено множество объектов — от школ и детских садов до водозаборных узлов, от ФАПов и домов культуры до спортивных объектов. Многие поставленные задачи были решены задолго до конца года. К примеру, рекордные для области работы по приведению в нормативное состояние дорог выполнены не только качественно, но и с опережением графика. Те же нацпроекты помогли нам осуществить масштабное благоустройство дворовых и общественных территорий во всех муниципалитетах. В большинстве населенных пунктов появились положительные изменения. Так что вполне можно сказать, что год мы завершаем с достойными результатами.

Кстати, не удивительно, что в этом году в нашем лексиконе прочно обосновалось слово "рекордный". В первую очередь, я имею в виду АПК. В этом году валовой сбор зерновых культур превысил объемы прошлого года и составил более 3,6 миллиона тонн. Сахарной свеклы собрали около 5,1 миллиона тонн, и это почти рекордный для области объем – столько же было только один раз за всю историю региона, в 2017 году. По предварительным данным, по валовому сбору сахарной свеклы в 2019 году Тамбовская область занимает третью позицию в ЦФО и четвертое место в стране. Урожай подсолнечника в этом году больше прошлогоднего почти на 100 тысяч тонн. Превышена планка в 930 тысяч тонн, и это лучший результат за всю историю существования региона. Кроме того, наши сельхозпроизводители вырастили отличный урожай картофеля и овощных культур. Овощей в целом собрали в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, картофеля – почти на 27 тысяч тонн больше.

По прогнозу, рекордными для нашего региона станут итоговые показатели по производству скота и птицы на убой в живом весе – 561 тысяча тонн. Мы работаем над развитием экспортного потенциала этой продукции. Предприятия "Тамбовский бекон", "Тамбовская индейка", "Токаревская птицефабрика" уже сегодня являются крупными экспортерами продукции, которую они поставляют в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Два из этих предприятий в этом году получили право на поставку продукции в Китай.

- Каковы результаты работы промышленной отрасли?

- Промышленность работает стабильно и сохраняет положительную динамику. По итогам года прогнозируется небольшой рост объемов производства – на 2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о планомерном развитии тамбовского промкомплекса. На фоне рекордного показателя прошлого года – 14,4%, одного из лучших в стране, этот результат кажется скромным. Но ставить рекорды каждый год достаточно сложно, поэтому результат этого года можно назвать ожидаемым. Среди предприятий, обеспечивших значительный рост объемов производства, - заводы "Октябрь", "Милорем", "Пигмент", "Изорок", "Тагат", "Завком". Благодаря успешной работе производств отчисление налогов в бюджет увеличилось на 3,3 миллиарда рублей, или на 8%. В будущее отрасли мы тоже смотрим с оптимизмом. На ПМЭФ мы подписали соглашение с Госкорпорацией Ростех, которое позволит обеспечить развитие оборонных предприятий, в том числе, за счет выпуска гражданской продукции.

В регионе действуют ТОСЭР "Котовск" и индустриальные парки, где открываются новые производства. Недавно на территории индустриального парка "Уварово" предприятие "Ладесол-Тамбов" запустило в тестовом режиме первый модуль по производству белкового кормопродукта для животных. Проект "Ладесол-Тамбов" как якорный для индустриального парка поддержан администрацией области, Минпромторгом, Агентством стратегических инициатив (АСИ), Корпорацией МСП.

В индустриальные парки мы приглашаем новых инвесторов, благоприятные условия для бизнеса гарантируем.

- Сейчас один из федеральных трендов — развитие международных связей на региональном уровне, в том числе экспортного направления в экономике. Насколько Тамбовская область активно работает на внешнем рынке?

- Мы работаем над развитием международных связей в постоянном режиме и в разных направлениях. Используем все наши ресурсы и конкурентные преимущества, которые могут быть востребованы за рубежом. Поддерживаем давние взаимовыгодные отношения с европейскими партнерами - Австрией, Люксембургом и Францией. Весной мы провели ряд перспективных деловых переговоров в Люксембурге в рамках официального визита российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Летом на Петербургском международном экономическом форуме мы с руководителями австрийской компании ТАМАК Холдинг АГ, которая уже давно работает в нашем регионе, подписали соглашение по модернизации их предприятия. С французским бизнесом мы не только давно наладили взаимовыгодный товарооборот, но еще и реализуем крупный инвестиционный проект. ООО "Ашан" построило у нас центр разделки мяса ООО "ФильеПроперти" объемом инвестиций около 2,5 миллиардов рублей.

А осенью у нас прошла традиционная, IX Международная Покровская ярмарка. В этом году ее посетили представители девяти стран. Среди них — высокопоставленные гости и делегации из Японии, Франции, Болгарии, Люксембурга, Сербии, Италии. Мы рады иностранным инвесторам, у нас для них созданы самые благоприятные условия, в том числе льготы и преференции. Но мы готовы расширить сотрудничество и по гуманитарным направлениям. Нас пригласили поучаствовать в проектах Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который объявлен в 2020 году, и мы планируем воспользоваться этим приглашением.

В начале декабря наш регион принял делегацию Федеральной земли Бавария, обсуждались вопросы кооперации в сфере политики, науки и бизнеса. Поскольку Германия является основным торговым партнером Тамбовской области, то мы планируем расширять сотрудничество и в дальнейшем.

Кстати, в следующем году, поскольку вся наша страна будет праздновать 75-летие Победы, особенно актуальным станет международное сотрудничество в сфере патриотического движения. У нас уже имеется положительный опыт. Несколько лет подряд представители нашей области принимают участие в акции "Бессмертный полк" в европейских странах, круг которых постоянно расширяется. В этом году тамбовчане прошли в составе "Бессмертного полка" по улицам 13 иностранных государств.

И насчет новых трендов в международном сотрудничестве. Сегодня мы ставим перед муниципалитетами задачу наладить сотрудничество с местными властями других стран. Уверен, что у таких связей есть перспективы.

- Тамбовская область много лет подряд считается одной из самых политически и социально устойчивых в стране. Как вы поддерживаете стабильность в регионе?

- Мы стараемся правильно выстроить внутреннюю политику, основываясь на доверительных отношениях между властью и обществом. Мы открыты для любых предложений, ценим активность жителей области и всегда готовы прислушаться к их пожеланиям. Самое главное – наладить обратную связь, и с первого дня своей работы на посту губернатора я всегда в курсе, чем живут тамбовчане, что их тревожит или радует. Через социальные сети, через свой неофициальный сайт "Прямая линия", общественные приемные и личные приемы граждан я напрямую получаю достоверную информацию и оперативно на нее реагирую, мобилизую работу исполнительной и муниципальной власти.

В Тамбове интересы горожан на уровне микрорайонов лоббируют недавно созданные префектуры, их уже девять. Префекты налаживают связи с городскими властями и депутатами, и все вместе приходят к взаимопониманию по поводу развития территорий. Такой подход понравился населению, инициатива удалась, и ее решили поддержать в других городах. В этом году первая префектура за пределами областного центра была создана в райцентре Уварово.

Еще один акцент в работе с населением мы делаем на волонтерском движении. Мы организуем роботу волонтеров, привлекаем их к решению социально значимых задач, поддерживаем добровольческие движения и инициативы.

В молодежной среде мы упрочили свои позиции, привлекая самых активных к реализации совместных проектов, стимулируя их инициативы. В этом году во второй раз провели молодежный управленческий региональный конкурс "Лидеры Тамбовщины" - по аналогии с федеральным "Лидеры России". Это целый комплекс мероприятий, который получился масштабным - в нем приняли участие более 500 участников. Не побоюсь назвать их лучшими представителями молодежи региона. Этот управленческий конкурс стал для них реальным социальным лифтом. Финалистов мы включаем в кадровый резерв администрации области, многим из победителей находим перспективную работу, в том числе, и в органах власти.

В работе с молодежью нам часто помогают федеральные проекты, инициативы и идеи. В августе мне удалось побывать на всероссийском фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ", выступить с презентацией проекта арт-резиденции "Гараж", который будет реализован в ближайшее время в областном центре. В регионе много творческих молодых людей, и создание современного арт-пространства поможет поддержать их таланты. На этом фестивале у нас был интересный стенд, за который регион отметил наградой первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Конечно же, мы стараемся не обмануть ожидания не только молодежи, но и всех тамбовчан. Мы прислушиваемся к их пожеланиям, каждый год выделяем все больше средств на реализацию народных инициатив, на социально значимые проекты. Поскольку все мы хотим перемен к лучшему, то находим общий язык. Конечно, безоблачной общественной жизни не бывает, но все моменты напряжения мы отслеживаем и стараемся исправить ситуацию.

- Анализируя итоги этого года, нельзя не задуматься над теми вопросами, которые невозможно решить на уровне региона. Буквально на днях вы выступили на Госсовете по вопросам аграрной политики. Какие именно предложения Вы внесли?

- Во-первых, речь шла о вопросах кадрового обеспечения АПК. Я считаю, что современная система аграрного образования представлена в нашей стране достаточно широко, и сегодня количество студентов превышает 310 тысяч человек. При этом до 90% выпускников аграрных вузов работает не по специальности. Нередко в университеты идут только за дипломом. Для того, чтобы привлечь в аграрные вузы талантливую молодежь, наряду с другими мерами, необходимо введение новых образовательных стандартов по специальностям генетик-агроном, зоотехник-генетический инженер, зоотехник-эколог, инженер-робототехник, экономист – оператор цифровой платформы, биотехнолог и других. Название и содержание новых специальностей должно следовать новейшим направлениям - биологизации и экологизации сельского хозяйства, цифровизации и роботизации аграрных технологий, широкого внедрения генетических и постгеномных технологий. Сегодня необходима новая, гибкая модель подготовки кадров, сформированная на основе конкретного задания со стороны реального сектора экономики.

Вопрос нехватки кадров остро стоит не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, образовании, культуре и социальной сфере села. Для изменения ситуации я предложил поддержать предложение, высказанное на недавней встрече президента России с общественностью в Адыгее, по разработке межведомственного проекта "Кадры для села", где предусмотрен комплексный подход к формированию команд молодых специалистов для реализации социальных проектов на селе.

- Какие еще проблемы, связанные с аграрным комплексом, можно и нужно решить на федеральном уровне?

- Необходимо увеличить долю сельохозтоваропроизводителей в объемах реализации торговых сетей. В России доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте торговли ежегодно сокращается, доминируют торговые сети. Фермерам трудно находить сбыт для своей продукции, поэтому она достается либо перекупщикам, либо распродается за бесценок, пока не испортилась. Эту ситуацию надо изменить, поэтому я предложил законодательно закрепить право субъектов РФ по установлению минимальной доли реализации продукции, произведенной малыми сельхозтоваропроизводителями, в пределах до 7%.

По моему мнению, перспективным также является создание системы оптовых продовольственных рынков, которые хорошо себя зарекомендовали во многих странах. Летом 2019 года Минпромторг разработал стратегию развития торговли в России до 2025 года, в которой впервые была представлена концепция оптовых продовольственных рынков. Но она не дает гарантий того, что наши оптовые рынки будут предоставлять заметное место малым сельскохозяйственным товаропроизводителям, и здесь тоже необходимо регулирование со стороны государства.

В среднесрочной перспективе хорошим подспорьем для малого бизнеса на селе станет интернет-торговля сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания. В Тамбовской области внедряется первая очередь цифровой платформы АПК, которая будет без посредников связывать сельскохозяйственных товаропроизводителей с потребителями. Пока объем такой торговли невелик, но у него есть будущее. Поддержку сможет оказать портал Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства, но он также требует модернизации. Считаю, что для обсуждения решений по развитию малого бизнеса на селе необходима постоянная форум-площадка. Для обсуждения всех этих инициатива я высказал инициативу по проведению Первого всероссийского съезда сельских предпринимателей. Мы готовы принять его на Тамбовщине.